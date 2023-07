JMJ: PSD quer tirar limite de idade à amnistia e perdão de penas

PSD quer que proposta de lei do Governo abarque toda a gente, IL só quer retirar limite de idade nas contra-ordenações com multa até mil euros. PS ainda não decidiu se apresenta alterações.

O PSD e a Iniciativa Liberal (IL) avançaram com propostas de alteração à lei do Governo que prevê a amnistia e perdão de crimes cometidos por jovens entre os 16 e os 30 anos a propósito da visita do Papa a Portugal no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Os sociais-democratas propõem estender o perdão a todos, mas a IL não vai tão além. A medida e as alterações são votadas em comissão na próxima quarta-feira.

A proposta gerou alguma controvérsia após ser colocada em causa a sua constitucionalidade, levando o PS a admitir corrigir a lei – decisão que ainda não está fechada. Após a aprovação da proposta de lei do Governo na passada sexta-feira no Parlamento (com votos favoráveis de PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e Livre), a iniciativa desceu à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para ser trabalhada na especialidade. Daí resultaram, até ao momento, duas propostas de alteração à lei.

A proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD prevê que a amnistia e perdão de crimes não seja limitada pela idade de quem praticou a infracção. O partido propõe, assim, alargar a medida a todos sem excepção, e não apenas a pessoas entre 16 e 30 anos.

Já a IL avançou com uma proposta de alteração mais restrita. O partido de Rui Rocha propõe que sejam amnistiados apenas aqueles condenados por "contra-ordenações cujo limite máximo de coima aplicável não exceda os 1.000 euros", não se aplicando qualquer limite de idade. Porém, os liberais defendem que a limitação até aos 30 anos da amnistia deve ser aplicada, excepto nesta alínea específica.

PSD aumenta lista de excepções

A proposta de alteração do PSD não fica por aqui. Os sociais-democratas fizeram crescer a lista de excepções a quem esta medida excepcional se poderá aplicar. Na lista apresentada, lê-se, por exemplo, que não devem ter direito a amnistia os condenados por tráfico de órgãos humanos, contrafacção de moeda, corrupção de substâncias alimentares, fraude na obtenção de subsídio, crimes fiscais e contra a Segurança Social e ainda crimes contra a segurança do Estado, sendo que a proposta do Governo excepciona apenas os crimes de terrorismo.

A proposta de lei do Governo e as respectivas propostas de alteração apresentadas pelos partidos serão votadas na quarta-feira, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e serão votadas em votação final global no último plenário desta sessão legislativa, agendado para o dia 19, na véspera do debate do estado da nação.