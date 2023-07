Deputado do PSD acusado de traficar influências e de ter sido corrompido como autarca

Joaquim Pinto Moreira, actual deputado e antigo presidente da Câmara de Espinho, é um dos 13 acusados do processo Vórtex. Miguel Reis responde por quatro crimes de corrupção e cinco de prevaricação.

Joaquim Pinto Moreira, actual deputado da Assembleia da República e antigo presidente da Câmara de Espinho, é um dos 13 acusados do processo Vórtex. O Ministério Público imputa-lhe um crime de tráfico de influências na qualidade de parlamentar, além de dois crimes de corrupção agravada e de um de violação de regras urbanísticas enquanto autarca.

Devido à gravidade dos crimes e ao facto de os quatro procuradores que assinam a acusação considerarem que existe perigo de continuação da actividade criminosa, bem como de perturbação da instrução, o Ministério Público pede que Pinto Moreira seja obrigado a prestar uma caução de 200 mil euros e proibido de contactar por qualquer meio os arguidos ou testemunhas no processo. Recorda que depois de ter sido constituído arguido, o deputado - que chegou a ser vice-presidente do grupo parlamentar do PSD - suspendeu o mandato, que acabou por retomar cerca de dois meses depois.

Já o ex-presidente do município de Espinho, Miguel Reis, que renunciou ao cargo após a sua detenção em Janeiro passado, é acusado de quatro crimes de corrupção (um dos quais agravado) e cinco de prevaricação.

Do lado dos corruptores activos estão os empresários Francisco Pessegueiro e Paulo Malafaia, que a par de um arquitecto, são acusados de oito crimes de corrupção (três dos quais agravados) cinco de prevaricação, dois de violação de regras urbanísticas e um de tráfico de influência.