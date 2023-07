Harmonização: vinhos para petiscos de esplanada

Brancos, rosados, tintos e espumantes: todos têm o seu lugar à mesa, quando casados com os petiscos que fazem da esplanada uma instituição do Verão português.

Perfeitas para desacelerar e o local de eleição para fruir dos dias de sol e calor de Verão, sem obrigações e sem hora marcada. O ambiente descontraído e a brisa convidativa fazem da esplanada um refúgio retemperador. Petiscos, conversas e risadas combinam lindamente quando acompanhados por vinhos a condizer, num quadro de boa disposição e indulgência ao ar livre.

Gambas ao Alho

Leve, cheio de aroma e sabor, é um petisco triunfante de roda de amigos numa qualquer esplanada. Criado em Espanha, afamado como “gambas al ajillo”, combina na perfeição camarões descascados, alho e azeite. Fácil e rápido, faz a glória dos que se aventuram de avental posto.

O segredo está no alho. Frito em azeite, liberta aroma e sabor intensos, e parece ter um pacto secreto com as gambas. O único senão é o de o alho poder ser algo problemático para o vinho. O corte do alho em tiras bem fininhas será bem mais tolerável pelo vinho. E o hálito agradece. Um borrifo de limão e pitada de salsa são o toque especial que faz a ponte com o vinho.

As gambas ou o camarão (é mais pequeno e tende a secar) têm uma textura delicada e sabor adocicado a sugerir vinhos com toque de envolvência frutada. Em jeito de dica, as gambas frescas ficam ainda melhores quando descascadas na hora, pois têm menos água e seu sabor fica mais concentrado. Tudo pronto e com o vinho à medida, perfumado e refrescante, temos uma explosão sensorial inigualável, que apetece repetir sempre.

Encostas do Mouro Alvarinho Premium 2020 Encostas do Mouro Os aromas cítricos e tropicais e delicadas notas minerais da casta combinam com a delicadeza das gambas e seus temperos. Tudo a encaixar numa experiência sensorial descontraída, mas, ainda assim, refinada. Vale dos Santos Padeiro 2022 Dos Santos A cor salmão do vinho e da gamba afeiçoam-se ao primeiro instante. O morango e a framboesa do aroma agitam-se para atender ao tanto de aroma do pitéu. Tudo junto, fica na memória para o resto do Verão. Quinta dos Encados 2021 Grande Escolha Quinta dos Encados Os tons tropicais e cítricos revelam o singular da casta loureiro e a mineralidade do arinto. Em parceria com as gambas, consegue-se uma harmonia quase irritante de boa, autêntica, que celebra a felicidade.

Foto Para muitos, a imperial geladinha é a companhia certa para os caracóis. Mas vale a pena pô-los diante de Vinhos Verdes aromáticos com vivacidade de sabor. Miguel Manso/Arquivo Público

Caracóis

O letreiro onde se lê “Há caracóis” multiplica-se de norte a sul do país, a anunciar o petisco que faz as alegrias de muitos. O Verão é a época certa para comê-los. No mês de Maio termina o ciclo de criação dos caracóis e até Agosto estão no ponto ideal para serem consumidos.

É uma daquelas raras guloseimas que fazem “bem”. Dizem os nutricionistas que o caracol é constituído sobretudo por água, é rico em proteínas e pobre em gorduras e calorias. Logo, é saudável! A desculpa até calha bem para os muito aficionados do petisco.

Boa parte das receitas conjuga os caracóis com louro, orégãos, sal, pimenta preta e piripíri. Pode-se dizer que é um petisco bem aromático que nos prende logo pelo cheiro. Cebola e alho são bastante comuns, também. Para muitos a cerveja em dose imperial geladinha é a bebida predilecta. Que não levem a mal, mas já experimentaram com Vinho Verde? Se não, aqui ficam propostas a condizer de vinhos aromáticos com vivacidade de sabor, de várias cores e texturas.

Encosta do Xisto Espadeiro Escolha 2021 Encosta do Xisto O aroma frutado, cativante pela frescura da framboesa e morangos silvestres, a par da leveza na boca, coloca-o em rota de prazer singelo com os caracóis e o seu caldo perfumado. Feitos um para o outro. S. Caetano Azal 2019 S. Caetano Com os caracóis, cada gole é uma experiência catita e nutritiva. Guloso, mas leve na boca, acidez perfeitamente equilibrada, sintoniza os aromas levemente tropicais com as ervas e temperos do petisco. Espumante Vinho Verde D. Sancho I Branco Seco Frutivinhos As castas loureiro, arinto, trajadura e azal combinam-se num perfil fresco, leve e perfumado. No paladar, a doçura subtil e a bolha fina criam uma dança insuperável de texturas com os caracóis.

Foto Um vinho frutado, com frescura ácida e fragrância de aroma, é a escolha acertada para os jaquinzinhos fritos. Matilde Fieschi/Arquivo Público

Jaquinzinhos

“Jaquinzinhos” são carapaus de pequeno calibre que se comem, em geral, inteiros e fritos. Autêntico deleite para os amantes de peixe fresco frito. É especialidade da pesca artesanal, da arte-xávega, mas nem sempre está disponível devido a restrições de pesca.

A preparação do “jaquinzinho” é simples. Temperados com sal, pimenta e sumo de limão e, depois, passados por farinha. O segredo para torná-los irresistíveis é garantir que fiquem estaladiços por fora, saborosos por dentro, sem ficarem oleosos. Arroz malandrinho de tomate, arroz de feijão ou açorda são comitivas habituais. O modo “escabeche” é outra especialidade. Em todas há um jogo de texturas quase irresistível.

Um vinho frutado, com frescura ácida e fragrância de aroma, é a escolha acertada o este prato. Do branco, passando pelo espumante até ao rosado, tudo vale. Inusitado para muitos, mas eficaz e delicioso, é o Vinho Verde tinto, dos ligeiros, de fruta vivaça e taninos macios, servido a 14 graus centígrados, em particular com o “jaquinzinho” com arroz de tomate.

Aphros Ouranos 2020 Aphros Wines Cem por cento alvarelhão, uva perfeita quando o peixe quer tinto. Aberto e perfumado de bagas silvestres e subtil especiaria. O paladar pleno de vivacidade e os taninos subtis põem-no no rumo certo do petisco. Lab Espumante Bruto 2019 Casa de Vila Verde Nariz de fruta cítrica e florais do loureiro, num misto de jovialidade e requinte, e é na boca que a harmonia se revela insuperável no jogo de estaladiços, a expor em pleno a virtude do espumante à mesa. Reguengo de Melgaço Alvarinho 2021 Reguengo de Melgaço O aroma de fruta de caroço traz a boa envolvência que faz face à intensidade e fragrância do prato. A largueza do paladar, suculência e frescura em doses certas, as virtudes a garantir que nada falte.

Foto Um vinho branco mais untuoso e volumoso, com ou sem barrica, unirá todos os sabores do pica-pau. José Sarmento Matos/Arquivo Público

Pica-Pau

Petisco que facilmente une amigos em torno da mesa: pratinhos, garfinhos ou palitos distribuídos entre os comensais, junte-se o vinho e copos, e a festa está armada.

Associado à festa brava na charneca do Ribatejo, o pica-pau é uma deliciosa combinação de carne salteada, temperada com alho, louro e refrescada por vinho branco. Ao longo do tempo, a popularidade levou à substituição das carnes “rijas” originais por cortes mais macios, como lombo ou alcatra. Hoje, são comuns as receitas com vitela e porco. Especiarias, pimentos, picles e azeitonas são algumas das terminações costumeiras junto da carne douradinha pela frigideira. É uma festa de sabor.

Se há coisa de que fica bem com pica-pau é vinho a condizer. O tinto frutado, macio, com frescura de sabor e de temperatura, é o óbvio. Mas não há necessidade de ficar apenas por aí. Um vinho branco um pouco mais untuoso e volumoso, com ou sem barrica, unirá todos os sabores. Assim como um rosé em versão tranquila ou efervescente. Todas são opções de prazer certo, capazes de cantar vitória na atmosfera galhofeira de uma esplanada.

Quinta de Golães Escolha 2020 tinto Valados de Melgaço Pelo nariz de fruta viva e madura e das pimentas, facilmente se vê a cumplicidade com o petisco. Já o paladar sumarento, mas de leve “pico”, recreia-se numa provocação feita de contrastes e semelhanças. Terras de Felgueiras Espumante DOC Vinho Verde Rosado Cooperativa Terras de Felgueiras Espadeiro, de intenso nariz a morango e cereja. Apesar de leve, revela-se um verdadeiro aliado para o Verão. Com o seu gás vibrante e uma pitada de doçura, equilibra perfeitamente os sabores do petisco. Casa de Santa Eulália Terroir Velho Mundo Alvarinho 2020 Casa de Santa Eulália Nariz sedutor pela fruta madura, envolta pela boa barrica. Frutos secos a ligar com o aroma do pica-pau. O corpo e a textura cremosa, mas de frescura e leve mineralidade, não se intimidam face ao petisco.