PP sobe nas sondagens desde o debate que correu mal a Sánchez

Partido conservador espanhol reforça favoritismo nas intenções de voto para as eleições, mas continua a depender da extrema-direita para governar. Inquiridos dizem que Feijóo saiu por cima no debate.

As intenções de voto no Partido Socialista (PSOE) e a percepção dos eleitores sobre a campanha do presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, parecem estar a seguir uma tendência negativa desde a realização do debate televisivo de segunda-feira à noite, com o líder do Partido Popular (PP), à medida que os dias vão passando.

Em sentido inverso, Alberto Núñez Feijóo e os conservadores aparentam estar a ganhar novo fôlego e a aproximar-se de uma posição em que podem liderar uma maioria parlamentar, num cenário em que juntem forças com a extrema-direita.

Quando faltam apenas dez dias para a realização das eleições legislativas antecipadas espanholas, são pelo menos essas a conclusões que se retiram de diversas sondagens e trackings diários publicados esta quinta-feira por alguns dos principais meios de comunicação social do país vizinho.

Segundo o tracking da 40db. para o jornal El País e para a rádio Cadena SER, o PP acrescenta mais seis deputados à sua contagem desde o debate entre Sánchez e Feijóo.

O partido de centro-direita aponta aos 31,8% das intenções de voto, equivalentes a 131 deputados. Somando estes aos 41 deputados previstos para o Vox, o bloco de direita fica muito perto (172) dos 175 deputados necessários para a maioria da Câmara dos Deputados.

Nesta sondagem, o PSOE elegeria 114 deputados. Em coligação com a plataforma de esquerdas Sumar, o partido de centro-esquerda – actualmente no Governo com o Unidas Podemos (esquerda radical) – lideraria um bloco com 147 deputados, longe da maioria.

Na mesma linha, o inquérito da Sigma Dos para o jornal El Mundo coloca o PSOE com 28,1% das intenções de voto, a uma distância de 6,4 pontos percentuais do PP e com menos 40 deputados que o partido de Feijóo.

Com um cenário de eleição de 104 a 107 deputados, esta é a pior previsão da Sigma Dos para os socialistas desde o dia 6. Já o PP aponta aos 34,5% e à eleição de 144 a 147 deputados.

O tracking diário da Simple Lógica para o site noticioso El Diario mostra uma subida de 31,1% para 32,2% para o PP, desde o debate, e estima que o principal partido da oposição pode eleger entre 132 e 140 deputados e alcançar a maioria em conjunto com o Vox (34 a 36 deputados).

O debate televisivo de segunda-feira – o único entre os líderes dos dois principais partidos de Espanha até às eleições – mostrou um Pedro Sánchez na defensiva, sem grande iniciativa e visivelmente nervoso com os ataques de Alberto Núñez Feijóo, que o primeiro catalogou de “montanha de mentiras”.

Rótulos à parte, à medida que os dias passam as sondagens parecem enfatizar que o líder da oposição foi o mais eficaz no confronto com o presidente do Governo.

A maioria dos inquiridos pela 40db. diz que Feijóo foi o mais “convincente”, o mais “competente” e o mais “carismático” do debate e 50,1% dos participantes no estudo da Simple Lógica atribui-lhe a vitória no cara-a-cara com Sánchez – que obtém apenas 31,2% nessa avaliação.