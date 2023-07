A pé ou de Lamborghini, entre festivais e festas medievais

FESTIVAIS

Festival dos Canais

12 a 16 de Julho

Definido como “um laboratório vivo para a apresentação de novas perspectivas sobre a memória colectiva desta região e dos seus traços identitários”, o evento torna a levar as artes multidisciplinares ao espaço público de Aveiro.

Promovido pela autarquia, alinha concertos, dança, teatro, novo circo e performances de rua, distribuindo 52 espectáculos e mais de uma centena de momentos culturais por vários palcos da cidade.

O concerto de Camané, Ricardo Ribeiro e António Zambujo, o tempero do Chefs on Fire, os seres misteriosos que habitam Sylphes da companhia Aerial Strada, a performance Black Victorians de Jeanefer Jean-Charles e o turbilhão de cores e ritmos de Symfeuny montado pela Deabru Beltzak são alguns dos destaques desta edição.

O mapa completo pode ser consultado em www.festivaldoscanais.pt. A entrada é livre.

Festival Panda

15 e 16 de Julho

Depois de ter feito a festa em Oeiras com mais de 30 mil festivaleiros, o Panda volta a reunir os amigos para O Maior Concurso de Talentos do Ano, tema desta 16.ª edição.

Cantores, bailarinos, mágicos e acrobatas sobem ao palco do Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia, onde desfilam estrelas como Pocoyo, Ovelha Choné, DJ Riscas, Miss Cindy ou a youtuber Le Trevo.

O espectáculo acontece em duas sessões diárias, às 9h15 e às 15h45. O bilhete individual custa 21€; o pack para famílias vai dos 58€ aos 72€ (para um agregado de três ou quatro pessoas, respectivamente); crianças até dois anos têm entrada livre.

A comitiva segue para o Estádio Municipal da Figueira da Foz, onde termina a digressão, a 22 de Julho.

Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous

18 a 22 de Julho

O Teatro da Didascália torna a dar corda ao festival que tanto dá a cara pela ousadia como pela liberdade e errância.

Radar 360º, Le Doux Supplice, Cia 104, Manolo Alcántara e Circus Katoen são alguns dos convidados a alinhar nesta nona edição do certame, que espalha 11 espectáculos de circo contemporâneo (quatro dos quais em estreia nacional e um em estreia absoluta), desdobrados em mais de 20 apresentações ao ar livre, pelas ruas de Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão.

No programa equilibram-se ainda as habituais oficinas de criação, uma masterclass, uma mesa-redonda sobre escrita e dramaturgia no circo e uma sessão de pitching. A entrada é livre.

MUSICAL

O Balão do Manel

15 de Julho a 30 de Setembro

Pelas mãos da Byfurcação Teatro, a história de Manel, um menino “cheio de energia”, que vai passar as férias à quinta do seu tio. Em vez do tédio e do nada-para-fazer que esperava encontrar, dá de caras com um mundo mágico, onde a natureza e os animais andam de mãos dadas com aventuras e brincadeiras ao ar livre.

Um espectáculo musical que apela aos valores da amizade e aos encantos da simplicidade, de e com João Parreira, Maria Curado Ribeiro e Paulo Cintrão.

Para ver na Quinta da Ribafria, em Sintra, todos os sábados, às 16h. Os bilhetes custam 10€ (8€ para menores de 12 e maiores de 65 anos).

ÓPERA

Serena Serenata

16 de Julho

À boleia do Festival Internacional de Música de Espinho (FIME), a Ópera Isto leva a palco três cantores de serenatas, vestidos com fatos de banho coloridos e uma gabardina de plástico. Está dado o mote para uma viagem em família a Itália, ao som de composições de Francesco Paolo Tosti, Gioachino Rossini e Ruggero Leoncavallo, entre outros.

No Auditório da Academia de Música de Espinho, domingo, às 11h30, com bilhetes a 5€.

Foto Serena Serenata DR

FESTAS

Star Party - O Céu de Verão

15 de Julho

Em Lisboa, o Observatório Astronómico da Ajuda abre portas a uma festa para ver estrelas.

Promovida pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, alinha visitas ao edifício histórico, stand-up comedy, a palestra Vamos dar tempo à ciência guiada pelo astrónomo Hugo Messias e observações com telescópios.

Sábado, das 21h às 24h, com entrada livre.

Recriação Histórica da Batalha do Vimeiro & Mercado Oitocentista

14 a 16 de Julho

Da Guerra para a Paz dá o mote ao evento organizado pelo município da Lourinhã, em parceria com a Junta de Freguesia do Vimeiro, a Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro e a Associação Napoleónica Portuguesa.

Com os 215 anos da Batalha do Vimeiro a dar corpo ao cartaz, recua-se à época oitocentista para “viver” de perto episódios históricos.

Tasquinhas, mostras de artesanato e gastronomia, música, baile oitocentista, espectáculos de fogo, workshops, lições sobre a vida militar num acampamento e recriações de combates e escaramuças compõem o programa, que se concentra junto ao Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro. De sexta a domingo, com entrada livre.

Festival Medieval de Ponte de Lima

14 a 16 de Julho

Mercado, misticismo, gastronomia, cortejos, bombos, teatro e área pedagógica. É nestes eixos que se afina o Festival Medieval de Ponte de Lima, que durante três dias assenta arraiais no Largo da Alegria, na Avenida do Conde da Barca, no Largo da Freiria e na Rua do Antepaço de Cima.

Com entrada livre, pode ser visitado sexta, das 18h às 24h; sábado, das 10h30 às 24h e domingo, das 10h30 às 20h.

EXPOSIÇÃO

Lamborghini: 60 Anos a Cortar o Vento

15 de Julho a 17 de Setembro

O 60.º aniversário da icónica marca italiana, fundada em 1963 por Ferruccio Lamborghini, dá o tom à nova exposição do Museu do Caramulo.

Entre exemplares raros e modelos emblemáticos, dos mais antigos e desportivos aos mais exclusivos e sofisticados, podem ver-se veículos como o Urraco P250, o Espada 400 GT, o Jarama, o Miura, o Diablo, o Murciélago, o Gallardo Balboni, o Aventador SVJ Roadster ou o Huracán STO.

Patente até meados de Setembro, pode ser vista todos os dias, das 10h às 13h e das 14h às 18h. O bilhete inteiro custa 9€ (5€ para crianças dos seis aos 15 anos e 7,50€ para seniores).

OFICINAS

Mini-Gabinetes de Curiosidades Marinhas

15 a 23 de Julho

No Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), Ana Pêgo convida crianças dos sete aos 12 anos a explorar as praias, amealhar objectos e investigar a história de cada um. Um mini-gabinete de curiosidades onde cabem, por exemplo, algas, sementes, carapaças, plásticos e pedaços de madeira e de vidro.

Sábado, às 15h30, e domingo, às 10h30, com bilhetes a 5€.