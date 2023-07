Mais de 350 operacionais combatem fogo na serra de Montejunto

Mais de 350 operacionais e 13 meios aéreos estão esta quarta-feira a combater um incêndio na serra de Montejunto, no concelho do Cadaval, disse à agência Lusa fonte do Sub-Comando de Operações de Socorro do Oeste.

A mesma fonte informou que o fogo deflagrou pelas 13h51 na localidade de Espinheira, na base da serra de Montejunto, e está a consumir uma zona de eucaliptos e pinheiros.

O incêndio possui uma frente activa que os bombeiros estão a tentar dominar, mas o vento está a dificultar o combate às chamas, adiantou a mesma fonte.

Não tenho palavras...



Meu rico Montejunto pic.twitter.com/h3OnRU6Vu0 — Guilherme (@_guilhotina_) July 12, 2023

Pelas 18h estavam no local 359 operacionais, apoiados por 100 veículos e 13 aeronaves. O fogo não ameaça casas, nem outros bens materiais.

Há uma semana, um outro incêndio consumiu 40 hectares de mato e eucalipto na serra de Montejunto, na localidade do Cercal.

No Algarve também lavra um incêndio de grandes dimensões que deflagrou pelas 15h40 desta quarta numa zona de mato, em São Marcos da Serra, concelho de Silves. No local estavam, pelas 18h, 194 operacionais, apoiados por 52 veículos e oito aeronaves.