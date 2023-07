P24. Até onde podem ir as promessas da NATO à Ucrânia? Análise de Nuno Severiano Teixeira

Neste P24 ouvimos a análise do colunista do PÚBLICO Nuno Severiano Teixeira.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ouviu o que os chefes de Estado e governo e do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disseram sobre a futura integração do seu país na aliança atlântica, à entrada da cimeira de Vílnius, e antes de seguir para a capital lituana disparou uma mensagem enfurecida no Twitter. Neste P24 ouvimos a análise do colunista do PÚBLICO Nuno Severiano Teixeira.

