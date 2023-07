Zelensky pressiona para que a cimeira da NATO não se torne uma oportunidade perdida

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ouviu o que os chefes de Estado e governo e do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disseram sobre a futura integração do seu país na aliança atlântica, à entrada da cimeira de Vílnius, e antes de seguir para a capital lituana disparou uma mensagem enfurecida no Twitter, acusando os aliados de desperdiçar uma “janela de oportunidade” para negociar a adesão do seu país — e de oferecer à Rússia uma “motivação para continuar o seu terror”.

