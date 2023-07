As garantias de segurança do G7 são boas, o convite da NATO teria sido óptimo, diz Zelensky

Presidente ucraniano moderou críticas depois de receber o rascunho da declaração dos países do G7 — e maiores potências militares da NATO — que confirma apoio militar até à entrada do país na aliança.

Bem mais sereno do que na chegada a Vílnius, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já tinha interiorizado a mensagem dos chefes de Estado e governo e do secretário-geral da NATO quando entrou no recinto da cimeira da Aliança Atlântica, esta quarta-feira. Num tom conciliatório, o líder ucraniano não deixou cair o pedido para a entrada do seu país na NATO, mas disse ter compreendido que o convite só surgirá quando as “medidas de segurança [aquilo que os aliados descreveram como “condições”] permitirem”.

Como pragmático que é, Zelensky mudou o foco e apontou à agenda do dia: “A minha primeira prioridade é [conseguir] um novo pacote de armas para apoiar o nosso exército no campo de batalha. E depois, discutir com os nossos parceiros todas as garantias de segurança à Ucrânia no seu caminho para a NATO”, revelou.

E antes de começar a primeira reunião do recém-criado Conselho NATO-Ucrânia, já tinha na mão o rascunho de um documento vinculativo, a ser subscrito pelos líderes do G7, que confirma o apoio militar, permanente e sustentado a longo prazo, e será válido até ao momento da adesão à aliança — quando o país passará a beneficiar da protecção do artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte, que Zelensky considerou a “melhor” e “verdadeira” garantia de segurança.

O documento, que ainda não está totalmente fechado, servirá como um “guarda-chuva de segurança” para a Ucrânia poder deter (ou resistir) uma nova agressão da Rússia, depois de terminar o actual conflito. “Vai cobrir todos os aspectos necessários: assistência financeira e militar”, com os países do G7 — que são as principais potências militares da NATO — a comprometer-se com o fornecimento de armamento avançado e programas de formação e treino das tropas ucranianas, explicou Zelensky, numa conferência de imprensa ao lado do secretário-geral da NATO.

Jens Stoltenberg saudou este último desenvolvimento, que considerou “complementar” ao trabalho da cimeira da NATO, em que os aliados aprovaram um “pacote com três elementos” que vai trazer a Ucrânia ainda para mais perto da aliança, promovendo a sua interoperabilidade e sustentabilidade militar, e as reformas políticas indispensáveis para a sua integração.

“Os aliados reafirmaram que a Ucrânia será um membro da NATO e removeram o requisito do Plano de Acção para a Adesão, encurtando o processo de duas para uma etapa. E dirigiremos o convite [para a entrada] quando considerarmos que as condições forem cumpridas”, repetiu, referindo-se ao acordo que foi vertido para a Declaração de Vílnius.

Na terça-feira, o Presidente ucraniano exprimiu a sua irritação e frustração com a posição de prudência dos aliados relativamente à adesão do seu país à NATO, dizendo que era “absurdo” não estenderem um convite nem estabelecerem um calendário para a entrada na aliança.

Mas depois de um jantar de gala oferecido pelo Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, em que conversou com todos os líderes, recalibrou o discurso. “Claro que entendo que não poderemos ser membros da NATO enquanto a guerra não acabar”, suavizou Zelensky, acrescentando que o entendimento que fez do comunicado foi que os aliados avançarão o convite assim que o território ucraniano “estiver seguro”. “Aí, as condições estão reunidas”, observou.

“Este é o início de um novo capítulo no relacionamento da NATO com a Ucrânia”, prosseguiu Stoltenberg, que ao lado de Zelensky disse que “hoje estamos aqui como iguais, e um dia estaremos como aliados”. Até esse dia chegar, “sabemos que há disposições de segurança credíveis em vigor” para conter a ameaça da Rússia, destacou, referindo-se ao protocolo que será assinado pelos parceiros do G7 (e a que outros poderão decidir associar-se).

Para Volodymyr Zelensky, a viagem a Vílnius já pode ser considerada um sucesso: a Ucrânia recebeu um “sinal técnico” de que a sua candidatura à NATO, tal como à União Europeia, acabará em adesão, e obteve as garantias de segurança que tinha reclamado — "um outro sinal importante, e muito específico, que será válido até à entrada” na aliança. “O convite teria sido óptimo, mas podemos dizer que os resultados são bons”, frisou.