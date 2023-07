Crianças nas piscinas, cuidados redobrados: conselhos que podem salvar vidas

A Direcção-Geral do Consumidor (DGC) anunciou nesta terça-feira o lançamento de uma campanha de sensibilização sobre segurança nas piscinas, em articulação com o Turismo de Portugal, para evitar acidentes, especialmente com crianças.

A campanha assenta num conjunto de infografias em formato electrónico com recomendações focadas na importância da vigilância das crianças.

As imagens podem ser impressas e divulgadas por todos os interessados, para "uma maior sensibilização da população", lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete do ministro da Economia e do Mar.

A divulgação da informação, através das redes sociais e das páginas de Internet das entidades promotoras, revela-se "essencial" na actual época estival, de acordo com a mesma fonte.

Piscinas de pequenas dimensões "depois de cada utilização devem ser esvaziadas e guardadas viradas para baixo e em locais onde não possam acumular água"

O Governo anunciou também que está a analisar soluções para reforçar a segurança nas piscinas em diferentes vertentes, por forma a contribuir para a redução de acidentes e para aumentar a qualidade da higiene nas instalações e na água.

Eis alguns dos conselhos da DGC, sob o mote "Brincar e nadar em segurança", que podem ser consultados e partilhados na íntegra via site ou redes sociais (como Facebook e Instagram). O pdf completo está aqui. Resumimos abaixo os pontos-chav. A sublinhar: "Nenhum equipamento de segurança substitui a vigilância permanente e efectiva de um adulto."

"Ensine as crianças a nadar o mais cedo possível", "mantenha sempre as crianças sob a vigilância permanente e efetiva de um adulto"

Em resumo:

• Vede piscinas e tape poços e tanques

• Mantenha sempre as crianças sob a vigilância permanente e efectiva de um adulto

• Ensine as crianças a nadar o mais cedo possível

• Coloque sempre o auxiliar de flutuação nas crianças e certifique-se de que estas o mantêm devidamente colocado sempre que estejam perto ou dentro de água

• Evite que as crianças corram à beira da piscina

• Aprenda as manobras básicas de primeiros socorros, sobretudo as específicas para crianças

Piscinas: 10 conselhos que podem salvar vidas