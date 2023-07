FlixBus estreia viagens nocturnas por Portugal: de Braga a Lagos 10 horas de distância

Empresa estreia rota que passa no Porto, Coimbra e Lisboa, chega a quatro destinos algarvios. Mais novidades: Lisboa ligada no Verão a Milfontes, Zambujeira, Odeceixe, Aljezur. Novo destino: Santarém.

A FlixBus, empresa de autocarros que disponibiliza viagens de longa distância por Portugal e pela Europa fora, acaba de confirmar novas rotas e o regresso a alguns destinos de Verão.

A partir desta quinta-feira, a transportadora nascida na Alemanha e que entrou em Portugal em 2020, começa viagens nocturnas, as suas primeiras por terras portuguesas: vão assegurar a ligação entre Braga e algumas cidades algarvias. A nova rota, que totaliza 750 quilómetros e cumpre no total 10 horas de viagem, tem paragens no Porto, Coimbra e Lisboa (no horário diurno, a paragem em Lisboa é substituída por Santarém e cortam-se duas horas no tempo total). No Algarve, chega a Faro, Albufeira, Portimão e Lagos.

Como é habitual, a empresa lançou uma campanha promocional, prometendo bilhetes desde 9,99 euros – em pesquisas online, o mais económico que já se encontra é 19,99 euros por trajecto, com alguns dias já marcados a valores entre os cerca de 30 e 50 euros.

A partida da cidade de Braga é às 22h05, com chegada prevista a Lagos às 08h05 da manhã seguinte. Para o percurso inverso, o autocarro sai da cidade algarvia às 21h30, e tem chegada prevista à meta no outro dia. O preço destas viagens começa em 34,99€ no caso do trajecto de Braga a Faro.

Tal como em todas as viagens nocturnas asseguradas pela FlixBus nos outros países da Europa, sublinham em comunicado, a viagem vai ser acompanhada por dois motoristas, por questões de segurança. “O segundo motorista não está em descanso, mas sim em estado de prontidão e alerta. Está atento à condução, de modo a identificar eventuais sinais de fadiga do condutor e a actuar, caso seja necessário”, refere o director geral da empresa, Pablo Pastega.

A segurança da viagem é ainda garantida por outros sistemas, referindo-se o detector de fadiga, que monitoriza o comportamento do motorista, ou, destacam, o adaptative cruise control, que regula automaticamente a distância até ao veículo da frente.

A estreia das viagens nocturnas está integrada na “estratégia de desenvolvimento e crescimento da operação da FlixBus de e para a região do Algarve”, numa altura em que muitos portugueses e turistas estão de férias.

Mas as novidades não ficam por aqui. Em comunicado, a empresa refere que “os autocarros verdes [da FlixBus] irão chegar à cidade de Santarém” também a partir desta quinta-feira. Há uma viagem por dia para cada sentido, com a cidade ribatejana ligada a Coimbra, Porto e Braga, a Norte; e a Portimão e Lagos, a Sul. Neste caso, os preços do bilhete podem chegar aos 24,99€, se a viagem for de Santarém a Lagos.

Regresso às costas alentejana e vicentina

A transportadora alemã vai ainda retomar as viagens sazonais de Lisboa aos destinos da costa alentejana e da costa vicentina. Há dois autocarros por dia com partida na estação do Oriente, que asseguram as viagens para Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar, Odeceixe e Aljezur, com bilhetes a partir dos 13,99€.

Na mesma nota de imprensa, a empresa sublinha que estas opções surgem como “resposta à elevada procura” que a empresa tem nesta região do litoral alentejano, que é igualmente um dos “destinos de férias” para os portugueses e turistas. Além disso, é um “local de eleição para muitos jovens” que se deslocam para assistir aos festivais (caso do grande festival Sudoeste perto da Zambujeira do Mar, em Agosto) e outros eventos que acontecem nesta altura do ano na região.

A FlixBus começou a circular em Portugal em 2020, chegando a promover as primeiras linhas de serviço com preços desde 1€. Actualmente é possível viajar para mais de 80 cidades em Portugal.

