Inflação recua para 3,4% em Junho

Queda dos combustíveis contribui para a evolução do índice de preços.

A taxa de inflação homóloga recuou em Junho para os 3,4%.

Os dados finais da inflação divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) atestam os dados da primeira estimativa rápida, apresentada há duas semanas, confirmando que a evolução dos preços dos produtos energéticos e dos alimentos contribuiu para uma descida de 0,6 pontos percentuais face aos 4% de Maio.

A desaceleração do índice de preço no consumidor (IPC) “é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis verificado em Junho de 2022”, salientou o INE.

Quanto ao indicador de inflação subjacente, ou seja, o índice total sem os produtos alimentares não transformados e os produtos energéticos, registou uma variação de 5,3%, que compara com os 5,4% em Maio.

A variação mensal do IPC foi 0,3% (-0,7% em Maio e 0,8% em Junho de 2022) e a variação média dos últimos doze meses foi 7,8% (8,2% em Maio).