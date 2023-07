110 Histórias, 110 Objectos. O oscilógrafo óptico

No 100.º episódio, descobrimos o oscilógrafo óptico do Técnico. O podcast 110 Histórias, 110 Objectos, do Instituto Superior Técnico, é um dos parceiros da Rede PÚBLICO.

Como se comporta um coração? No início do século XX a medicina já tinha respostas a esta questão muito para além da poesia, mas essas respostas ainda tinham dificuldade em expressar-se visualmente. A possibilidade de registo dos movimentos do coração a duas dimensões numa folha começava a florescer: surgiam os primeiros electrocardiógrafos. A inspiração para o aperfeiçoamento dessa aplicação foi recolhida na tecnologia desenvolvida na área da telegrafia e da electrotecnia, mais precisamente num aparelho chamado oscilógrafo.

Nas palavras de Carlos Ferreira Fernandes, director executivo do Museu Faraday e antigo professor do Instituto Superior Técnico, trata-se de “um aparelho que permite realizar a observação de sinais rápidos síncronos com a rede eléctrica”. Os primeiros aparelhos foram desenvolvidos para a área da medicina – “a base está e quase se poderia dizer que (hoje) as coisas se mantêm da mesma forma” -, tendo conhecido depois grandes avanços na área da telegrafia. Um testemunho deles encontra-se actualmente no Museu Faraday, no campus Alameda do Instituto Superior Técnico: um oscilógrafo com três fechos óticos, datado de 1925 e fabricado pela Siemens.

O oscilógrafo ótico do Técnico “foi utilizado nas aulas até ao fim dos anos 1960, pelo professor Carlos Ferrer Moncada muito conhecido no IST . Acabámos por recuperá-lo aqui para o Museu”, descreve Albano Inácio dos Santos, também formado em Engenharia Electrotécnica no Técnico e colaborador do Museu Faraday.

Este objecto, “visualmente muito apelativo”, é incapaz de disfarçar a sua antiguidade enquanto mostra aos visitantes do Museu “o que está a acontecer ali e como surge a imagem”. E é mais ou menos assim, segundo Albano Inácio dos Santos: “A origem começa numa fonte de luz, portanto uma lâmpada eléctrica que produz uma fonte de luz, passa por um orifício ou uma lente e transforma-se num feixe fino de luz. Esse feixe vai dirigido a um espelho móvel que é nada mais, nada menos do que um galvanómetro, que se move e reflecte a imagem para um espelho que está a rodar. O Galvanómetro faz as rotações verticais e o espelho ao rodar produz uma continuidade da imagem num espaço horizontal. Podemos assim ver o sinal a duas dimensões de uma grandeza eléctrica que passou pelo objecto”.

Ao contrário dos modelos mais recentes (também há um no Faraday) em que o aparelho já está contido numa caixa, esta versão tem as suas peças todas visíveis, o que permite visualizar como é que as coisas realmente aconteciam e funcionavam. Talvez seja esse o segredo que torna o oscilógrafo ótico num dos aparelhos mais visitados do Museu Faraday, a par do telefone do século XIX.

A longa jornada de um objecto que começou por estar ligado, há mais de um século, a uma área como medicina poderá seguir novos caminhos de utilidade. “Neste momento está a ser utilizado no Museu Faraday com uma aplicação que permite aos alunos de Electrotecnia perceber funções básicas da Electrotecnia usando um dispositivo básico das células solares e que abre um domínio do aproveitamento da energia solar”, aponta Carlos Ferreira Fernandes. “Isto é um poço sem fundo. Eu duvido que as pessoas curiosas que começaram a trabalhar nestes alguma vez tivessem a percepção da importância do filão que aqui estava e que não para de nos surpreender”.

