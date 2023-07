Podcast do Encontro de Leituras: A Luz de Pequim, de Francisco José Viegas

No Encontro de Leituras de Janeiro, leitores do PÚBLICO e da Folha de S.Paulo conversaram com o escritor Francisco José Viegas. Siga o podcast nas aplicações habituais.

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

O convidado do 26.º Encontro do Leituras, que aconteceu a 10 de Janeiro, foi o escritor Francisco José Viegas, para uma conversa sobre o seu romance "A Luz de Pequim", publicado em Portugal pela Porto Editora e no Brasil pela Editora Gryphus.

O escritor foi vencedor dos prémios PEN na categoria narrativa, em 2020, com o romance “A Luz de Pequim”, obra com a qual também ganhou o Prémio Literário Fernando Namora.

O Encontro de Leituras é moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Eduardo Sombini, jornalista da Ilustríssima, o caderno de cultura da Folha de S. Paulo.

