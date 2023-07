Devo cancelam concerto no festival Luna Fest em Coimbra

A banda norte-americana Devo cancelou a sua actuação no festival de Coimbra Luna Fest, anunciou nesta terça-feira a organização, referindo que a decisão "é completamente alheia" à sua vontade. Os cabeça de cartaz iriam actuar no último dia do festival, 20 de Agosto, e cancelam aquele que seria o seu primeiro concerto em Portugal.

O grupo, que está a comemorar 50 anos de existência, mantém no seu site oficial todas as outras datas anunciadas para a Europa. Durante o mês de Agosto, vai actuar na Suécia, no Reino Unido, na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia e na Alemanha.

"A 6 de Fevereiro de 2023, os Devo lançaram o dia 20 de Agosto como a sua data de estreia em Portugal. Esta data foi a indicada pela banda à organização e foi a terceira actuação marcada da Farewell Tour. Uns meses depois, e após marcar datas no Reino Unido, a banda apontou dificuldades em actuar em Coimbra no dia inicialmente marcado", refere num comunicado de imprensa o Luna Fest, ​que vai decorrer de 16 a 20 de Agosto, na Praça da Canção, em Coimbra.

"A organização do Luna Fest fez de tudo para mudar a presença dos Devo para 16 de Agosto, data também sugerida pela própria banda. Dias depois, a banda disse que não podia também actuar a 16 de Agosto por ter uma data em Berlim, também marcada posteriormente", acrescenta a organização, dizendo que "ainda tentou que os Devo actuassem a 21 de Agosto, já fora do calendário do festival, com custos acrescidos". "Essa alteração custaria 25% da produção total do evento", lê-se no comunicado de imprensa.

"A única possibilidade de os Devo actuarem em Coimbra seria fretar um avião de Londres, o que seria impraticável. Os custos desta operação seriam mais do dobro daqueles que foram inicialmente orçamentados pela organização para os artistas em questão", explica o Luna Fest, acrescentando: "A organização, que, até à data, só está a trabalhar com as suas próprias verbas, viu-se impossibilitada de conseguir executar esta operação."

"Apesar de ainda não ter havido comunicação oficial da banda sobre o cancelamento do concerto em Coimbra (com o qual se tinha comprometido em data comum), a organização do Luna Fest achou por bem fazer já este anúncio. É do nosso interesse não defraudar o público", escreve ainda a organização.

"Tentámos tudo por tudo [para ter os Devo em Portugal]", vincou um dos membros da organização do festival,​ Victor Torpedo, ouvido pela agência Lusa. Questionado sobre se houve algum tipo de pagamento antecipado à banda ou se houve algum tipo de contrato firmado entre os Devo e o festival, recusou tecer comentários.

Na rede social Facebook, o festival afirmou que compreende "a frustração daqueles que adquiriram bilhetes diários com a expectativa de assistir a [este] tão aguardado concerto". O festival diz que está a procurar uma banda substituta e que irá processar eventuais reembolsos a partir de 12 de Agosto.

Há a possibilidade de trocar o bilhete diário de 20 de Agosto por qualquer outro dia do festival, ou de receber um bilhete extra para o dia em que os Devo iriam actuar. Para solicitar o reembolso ou troca de bilhete, os interessados deverão contactar o festival através do email geral@lunafestcoimbra.com.