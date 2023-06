John Cale vai aterrar no Luna Fest

Meses após ter oferecido ao mundo o seu 17.º álbum de estúdio, Mercy, John Cale vem passear os seus 81 anos de vida e 65 de carreira ao festival Luna Fest, a decorrer em Coimbra de 16 a 20 de Agosto. Músico inquieto e pouco interessado em viver do passado, o ex-Velvet Underground e produtor de álbuns históricos de Patti Smith ou The Stooges traz ao novo festival um álbum inspirado por acontecimentos recentes, como a presidência de Donald Trump, o "Brexit", a morte de George Floyd, o ressurgimento de um amplo e robusto movimento anti-racista nos Estados Unidos e no mundo, as alterações climáticas, a emergência da extrema-direita e a pandemia de covid-19. Ou seja, as antenas e o radar criativo de Cale continuam sintonizados com a contemporaneidade e a pedir-lhe novos conjuntos de composições, sempre em busca de explorar novas formas de testar a elasticidade da canção.

Com uma enorme paleta estilística aplicada à sua extensa discografia, desde a ruminação dos ensinamentos vanguardistas de La Monte Young e John Cage e da pop barroca, ao cruzamento com a electrónica e ao experimentalismo mais desconcertante sem perder de vista os ganchos melódicos, Cale tem sabido sempre reinventar-se e questionar o seu percurso, em obras que tanto o podem reduzir a voz e piano ou voz e guitarra, quanto o podem expandir através das mais elaboradas escalpelizações das possibilidades de estúdio - que sabe dominar como poucos. A provar que o seu horizonte é futuro e não passado, Mercy está pejado de colaborações com músicos alguns degraus etários abaixo e confessos seguidores da sua matriz criativa - Laurel Halo, Animal Collective, Weyes Blood, Fat White Family, Actress, Sylvan Esso e Tei Shi. Veremos em Coimbra como estes temas viverão apenas nas mãos de Cale e ombreando com os seus clássicos.

A esta primeira edição do Luna Fest, que terá lugar na Praça da Canção e contava já com nomes tão recomendáveis quanto Devo, Gang of Four, Buzzcocks, A Certain Ratio, Black Lips ou La Femme, juntam-se ainda o quarteto punk nova-iorquino The Star Spangles e a nova banda de Guy McKnight (ex-líder dos Eighties Matchbox B-Line Disaster), os The DSM IV, praticantes daquilo a que chamam dance-rock.