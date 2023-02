Buzzcocks regressam a Portugal em Agosto e em Coimbra

Os britânicos Buzzcocks vão actuar em Agosto no Luna Fest, em Coimbra, quase 30 anos depois da sua última passagem por Portugal, anunciou a organização este sábado. O festival de rock vai decorrer entre a Praça do Comércio e a Praça da Canção, entre 16 e 20 de Agosto.

O alinhamento actual dos Buzzcocks faz-se de Steve Diggle (voz e guitarra), Chris Remington (baixo) e Danny Farrant (bateria), e é o que tem mantido a banda nascida nos arredores de Manchester em 1976 desde a morte de Pete Shelley em 2018. Autores de dez álbuns, o último dois quais datado de 2022 — Sonics in the Soul —, a formação dos Buzzcocks chegou a contar brevemente com Howard Devoto; Steve Diggle está entre os fundadores da banda.

Os Buzzcocks juntam-se no cartaz do festival conimbricense aos Devo, Gang of Four, A Certain Ratio, Martin Dupont, Black Lips e The Fleshtones.

A última passagem dos históricos do punk por Portugal foi no emblemático e único concerto dos Nirvana no país, em Fevereiro de 1994, no qual asseguraram a primeira parte. O concerto teve lugar no entretanto desaparecido Pavilhão Dramático de Cascais.