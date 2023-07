Um ano para respirar Mário Cesariny entre Famalicão, Lisboa e o mundo

O centenário do poeta e artista assinala-se a 9 de Agosto. A Fundação Cupertino de Miranda será o centro das celebrações em torno do autor de Pena Capital.

Há já muito Mário Cesariny (1923-2006) para ler e ver na Fundação Cupertino de Miranda, mas será a partir dos primeiros dias de Agosto que a instituição de Vila Nova de Famalicão, proprietária de grande parte da obra e dos arquivos pessoais do poeta e pintor surrealista, vai celebrar com maior ênfase o centenário do nascimento deste nome maior da cultura do século XX português.