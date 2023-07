Aviso: grande transporte de poeira do Sara afecta a qualidade do ar no Sul da Europa

O Serviço de Monitorização da Atmosfera do Copérnico (CAMS) está a seguir um episódio de transporte de poeiras do Sara que teve início no fim de semana.

As previsões do Serviço de Monitorização da Atmosfera do Copérnico (CAMS, na sigla em inglês) mostram "um transporte em grande escala de poeiras do Sara através do Mar Mediterrâneo" que deverá afectar a qualidade do ar no Sul da Europa nos próximos dias. O alerta foi feito esta terça-feira e, segundo os especialistas, o fenómeno deverá afectar especialmente Espanha, França e Itália. Para já, Portugal não surge na rota da viagem das poeiras e não é citado, no comunicado, como uma das regiões afectadas.

"Estas poeiras terão impacto na qualidade do ar na maior parte do Mediterrâneo ocidental, especialmente em Espanha, onde se prevê que as elevadas PM10 à superfície cubram grande parte do país, atingindo o seu pico na zona a 11 de Julho", refere o comunicado divulgado esta terça-feira.

Os especialistas estão a seguir esta viagem de poeira do Sara que terá começado no fim-de-semana."As observações do CAMS mostram que as concentrações de partículas (PM10) no sul do Mediterrâneo aumentarão devido à entrada de poeiras, afectando negativamente a qualidade do ar principalmente em Espanha, mas também em todo o Mediterrâneo ocidental, incluindo partes de Itália e do sul de França."

Portugal também costuma ser atingido pelas poeiras do Sara mas, desta vez, não aparece como uma das zonas atingidas por esta nuvem no mapa divulgado pelos cientistas do Serviço do Copérnico. Porém, este fenómeno não é raro e frequentemente afecta a qualidade do ar no país. Este ano, em Fevereiro e Abril Portugal foi atingido pelas poeiras do deserto.

Calor piora a situação

Os cientistas do CAMS avisam ainda que, com a ajuda das elevadas temperaturas que afectam esta região do Sul da Europa, este fenómeno vai fazer com que os limites de exposição a estas poeiras sejam ultrapassados, com um impacto na qualidade do ar.

"Este episódio de transporte de poeiras coincide com as condições de onda de calor registadas em Espanha e no Mediterrâneo ocidental, relacionadas com as origens da massa de ar sobre o Sara. Em contraste com alguns episódios ocorridos no início do ano no Mediterrâneo, as nossas previsões apontam para concentrações mais elevadas de partículas à superfície e a maior altitude na atmosfera", refere Mark Parrington, cientista do Serviço de Monitorização da Atmosfera do Copérnico, citado no comunicado.

"Nas regiões mais afectadas, as PM10 excederão o limiar de exposição médio de 24 horas de 50 µg/m3 estabelecido para a União Europeia para este tipo de poluentes. O transporte de poeiras em Espanha está a coincidir com a onda de calor que afecta o país, uma vez que ambos os fenómenos são impulsionados pelo ar quente proveniente do Sara."

As partículas que caem na categoria PM10 têm até dez micrómetros de diâmetro. Estes aerossóis, por se apresentarem em grandes quantidades na atmosfera e serem bastante maiores do que o comprimento de onda da luz visível (que não passa dos 0,75 micrómetros, no caso da cor vermelha), acabam por captar a luz que chega do Sol e reflectirem a sua própria cor.

Pluma espessa nas Canárias

As previsões do CAMS também referem que as poeiras do Sara vão atingir as Caraíbas nos próximos dias, destacando ainda que se vê "uma pluma particularmente espessa a desenvolver-se sobre as Ilhas Canárias".

Não é possível associar estes episódios específicos às alterações climáticas. Porém, é preciso notar que nos últimos 100 anos a extensão daquele deserto africano aumentou cerca de 10%. E se existe uma diminuição de pluviosidade naquela região, o material do solo mantém-se mais seco e está mais disponível para ser transportado por tempestades. Nesse sentido, há uma quantidade maior de matéria-prima capaz de produzir episódios mais intensos.

Esta equipa de cientistas do CAMS monitoriza anualmente todas as fases do transporte de poeiras do deserto do Sara, garantindo dados e previsões contínuas que acompanham o transporte de poeiras a longa distância. "Os dados e ferramentas fornecidos quase em tempo real são de utilização gratuita e servem para ajudar os cidadãos, as empresas e os decisores políticos a tomar decisões informadas numa base contínua com dados de previsão da qualidade do ar 24 horas por dia, 7 dias por semana."