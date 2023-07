Ministério insiste na devolução dos manuais escolares do 3.º e 4.º anos

Informação de que a devolução era obrigatória só chegou em Junho, quando no início do ano lectivo se tinha comunicado o contrário.

O Ministério da Educação (ME) vai manter a obrigação de os pais devolverem os manuais escolares do 3.º e 4.º anos de escolaridade, mas o Instituto de Gestão Financeira da Educação (Igefe) já deixou cair, entretanto, as ameaças feitas aos directores no caso deste processo não ser concluído.