Ricky Martin e Jwan Yosef anunciam divórcio para manterem “o amor”

O cantor porto-riquenho Ricky Martin e o pintor sueco de origem síria Jwan Yosef escolheram anunciar que se vão divorciar numa declaração à revista People, publicada no fim da passada semana. Só depois publicaram nas redes sociais um comunicado assinado por ambos em que destacam que “após uma cuidada reflexão, decidimos pôr fim ao nosso casamento com amor, respeito e dignidade”.

Foi também através das redes sociais que os dois se conheceram. “Estava a fazer scrolling [no Instagram] e vejo uma bela obra de arte e penso: ‘Uau, que fixe! De quem será isto?’”, recordou Ricky Martin no programa Radio Andy (Sirus XM), em 2017. “Depois comecei a verificar e, de repente, fiquei tipo: ‘Oooh! Oooh!’ E então escrevi-lhe.”

Isto aconteceu em 2016 e não demorou muito para que a relação fosse publicamente assumida. Nesse mesmo ano, o casal aproveitou a passadeira vermelha da Gala de Inspiração da amfAR, uma fundação que promove a investigação da sida, para não só oficializar o romance como anunciar o noivado.

Em 2018, casaram-se numa cerimónia íntima em Los Angeles, na qual marcaram presença os gémeos Matteo e Valentino, filhos do cantor. No fim desse ano, anunciavam que a família acabara de crescer, com a chegada de Lucia Martin-Yosef e, em Setembro de 2019, anunciou que estavam novamente “grávidos”: A 29 de Outubro, o cantor partilhou uma imagem dos dois com o filho recém-nascido.

Agora, adiantam os media, o divórcio poderá pôr em marcha o acordo pré-nupcial assinado entre as celebridades, que dita que o pintor fica com um conjunto de obras de arte avaliadas em mais de 5 milhões de dólares (4,56 milhões de euros).

Quanto aos dois filhos, ambos pretendem apostar numa educação conjunta. “O nosso maior desejo agora é continuar a ter uma dinâmica familiar saudável e uma relação centrada na nossa amizade genuína, partilhando a educação dos nossos filhos”, lê-se no comunicado assinado pelos dois.