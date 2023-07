Depeche Mode vêm a Portugal em Março de 2024

Os Depeche Mode actuam na Altice Arena, em Lisboa, a 19 de Março de 2024. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela promotora Everything is New. Os bilhetes serão colocados à venda nesta sexta-feira, 14 de Julho.

A importante banda britânica de Dave Gahan e Martin Gore, a dupla que se mantém desde a formação do grupo em 1980, trará na bagagem o álbum Memento Mori, lançado em Março deste ano. Foi gravado após a morte do teclista e co-fundador Andy Fletcher, em Maio do ano passado. Trata-se do 15.º álbum de estúdio da banda de canções como Enjoy the silence, Just can’t get enough e Personal Jesus.

Os Depeche Mode estão neste momento a fazer a sua segunda série de concertos em solo europeu da sua digressão mundial para promover o novo trabalho. Até 11 de Agosto, visitarão Itália, Áustria, Croácia, Roménia, Hungria, República Checa, Polónia, Estónia, Finlândia e Noruega.

Entre 21 de Setembro e 17 de Dezembro, os britânicos farão uma série de concertos na América do Norte. As actuações na Europa regressam a 22 de Janeiro de 2024, em Londres. Cerca de dois meses depois, celebra-se o reencontro com o público português.

“Com mais de dois milhões de bilhetes já vendidos, a Memento Mori Tour de 110 datas está a caminho de ser uma das maiores digressões dos Depeche Mode até à data”, escreve a Everything is New num comunicado de imprensa.​

O preço dos bilhetes que serão postos à venda nesta sexta-feira vai dos 55 aos 90 euros.