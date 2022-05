Morreu Andrew Fletcher, teclista e co-fundador dos Depeche Mode

Já estava lá, com Martin Gore e Vince Clarke, quando o vocalista Dave Gahan se juntou à banda e sugeriu um novo nome. Os Composition of Sound tornavam-se os Depeche Mode e os anos 1980 não seriam os mesmos sem eles. O seu synth pop, por vezes insuflado do peso dramático e da carnalidade do blues, tornou-se um dos sons emblemáticos da década, com canções como Personal Jesus ou a contagiante I just can't get enough a transformarem-nos em estrelas respeitadas por público e crítica.

Com Vince Clarke a abandonar a banda após o álbum de estreia, Speak & Spell, Gore, Gahan, Fletcher e o substituto de Clarke, Alan Wilder, sedimentaram a formação que para sempre associaremos aos Depeche Mode. Nascido em Nottingham em 1961, Andrew Fletcher era o teclista tão discreto na contribuição musical — não tem qualquer crédito de composição nas canções do grupo — quanto necessário à sobrevivência da banda. Além de assumir grande parte das funções que os companheiros desdenhavam, ou seja, a componente financeira, os contratos, a logística das digressões, funcionava como ponte entre Gahan e Gore, o homem capaz de ultrapassar qualquer conflito interno que surgisse.

“Estamos chocados e invadidos por uma tristeza esmagadora pela morte precoce do nosso querido amigo, familiar e companheiro de banda Andy ‘Fletch’ Fletcher”, escreveu a banda nas suas redes sociais. “Fletch tinha um coração de ouro e estava sempre lá quando precisávamos de apoio, uma conversa animada ou uma cerveja gelada. O nosso coração está com a sua família, pedimos que a tenham nos vossos pensamentos e que respeitam a sua privacidade neste período difícil”, escrevem Martin Gore e Dave Gahan.