Morreu o historiador José Mattoso

O historiador José Mattoso, um dos maiores nomes da historiografia portuguesa, morreu este sábado, segundo informação dada pela família a amigos próximos. Mattoso tinha 90 anos e é um dos maiores especialistas na História Medieval de Portugal.

Nascido em Leiria em 1933, foi monge, licenciou-se em História na Universidade Católica de Lovaina e doutorou-se depois na mesma universidade em História Medieval. É autor de alguns dos tomos essenciais do ensino da História de Portugal nas últimas décadas, como Identificação de um País (1985), Naquele Tempo (2009) ou D. Afonso Henriques (2006) e dirigiu a incontornável História de Portugal (1993-1994) e também História da Vida Privada em Portugal.

Nome para sempre associado ao medievalismo, com José Mattoso "a religião" entrou na História de Portugal medieval como sujeito de investigação de pleno direito”, como assinalava em 2006 Maria de Lurdes Rosa, do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa.

Foi director da Torre do Tombo entre 1996 e 1998, presidente do Instituto Português de Arquivos (1988-90) e tem no seu currículo vários prémios, entre os quais o Pessoa ou o prémio Alfredo Pimenta, além do galardão de Ensaio do PEN Clube português. Filho do professor de liceu António Gonçalves Mattoso (ele próprio autor de compêndios transversais a várias gerações de portugueses), sobrinho-neto do bispo da Guarda D. José Alves Mattoso e sobrinho do pintor modernista Lino António, o seu currículo académico, verdadeiramente encetado quando abandonou a ordem beneditina — "o mosteiro onde vivia não correspondia à minha concepção de vida monástica", disse ao PÚBLICO em 2010 — e ingressou na vida laica. Viu na altura o ensino da História como uma forma de cumprir um "serviço", de usar as suas competências, mas não "apenas como uma forma de ganhar a vida". A História, considerava, "é uma via para a compreensão da existência humana. Um pouco como a Filosofia".

A sua carreira passou pelo Centro de Estudos Históricos da Universidade de Lisboa, pela Faculdade de Letras da mesma universidade e, depois, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Viveu em Timor-Leste, onde também trabalhou numa das suas áreas de eleição, os arquivos, ajudando na recuperação de documentação do país.

Em Maio de 2008, anunciou a sua retirada da actividade científica. Tinha 75 anos, era já catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa e na altura doou a sua biblioteca sobre a época medieval ao Campo Arqueológico de Mértola.

Numa entrevista ao PÚBLICO em 2012, refugiado numa aldeia no interior do distrito de Aveiro, dizia: “Agora queria que me deixassem em paz”. Desejava dedicar-se à oração, a descobrir “o autêntico significado da palavra”, acabado de publicar que estava o seu livro Levantar o Céu — Os Labirintos da Sabedoria (ed. Temas e Debates/Círculo de Leitores), uma recolha de textos de intervenção cívica e espiritual. Mas passados poucos anos (em 2015), era mandatário do Livre/Tempo de Avançar, fiel ao seu espírito idealista.

“Tenho pouca confiança nas ideologias, nos ideais sim. Os ideais propõem-nos um horizonte que nunca conseguiremos alcançar: o ideal da pureza, da beleza, da abnegação — nunca lá chegaremos suficientemente”, dizia na mesma entrevista de 2012 ao jornalista António Marujo. “Os ideais são indispensáveis para o homem melhorar a sociedade em que vive. As ideologias, não sei de nenhuma que tivesse resolvido os problemas da humanidade a uma escala suficiente: marxista, socialista, conservadora... Até as próprias religiões, como sistemas de organização da vida. Elas traçam uma série de regras e, se as regras são absolutas, tornam-se como o homem que se submete [à lei e não a lei] para o homem; e se são instituições permissivas, não atingem os objectivos.”