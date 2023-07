José Mattoso, historiador e homem de Fé

Como todos os ritos de instituição, o das cerimónias fúnebres impõe o elogio do morto, para assim suplantar a perda e a transformar numa qualquer continuidade. Recapitulam-se, então, os feitos e virtudes do defunto, as marcas principais da sua passagem por esta vida e do que por cá nos deixou.

