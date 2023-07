Presidentes da Colômbia e do Brasil comprometem-se a proteger a Amazónia

Os presidentes do Brasil e da Colômbia discutiram este sábado como se poderão coordenar para lutar contra a desflorestação da Amazónia e como poderão proteger a maior floresta tropical do mundo. O encontro aconteceu na cidade de Leticia, na Colômbia.

“O meu Governo está empenhado em eliminar a desflorestação ilegal até 2030”, disse o Presidente do Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, que apelou a uma melhor coordenação regional e global da Amazónia. “Este é um compromisso que os países da Amazónia devem assumir em conjunto na próxima cimeira em Belém.”

A cimeira em Belém acontecerá em Agosto e terá o Brasil como país anfitrião. Este evento tentará que as nações da Organização do Tratado da Cooperação Amazónica ajam em conjunto para proteger a floresta e promovam o desenvolvimento sustentável na região. A organização começou em 1978 com a Bolívia, o Brasil, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru, o Suriname e a Venezuela. A Guiana Francesa é convidada para os encontros da organização.

O encontro entre Lula da Silva e o Presidente colombiano Gustavo Petro deste sábado sucedeu-se a um encontro que ocorreu no início da semana entre ministro do Ambiente dos países da Amazónia, incluindo com a colombiana Susana Muhamad, a peruana Albina Ruiz Rios e o venezuelano Josue Lorca. Tanto Gustavo Petro como Lula da Silva apelaram aos países mais ricos para que disponibilizem fundos monetários que ajudem os países da América do Sul a preservar a Amazónia.