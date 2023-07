A Fendi leva alta-costura ao Palais Brongniart, em Paris, e aposta na elegância

A casa italiana Fendi invadiu a antiga casa da bolsa de valores em Paris, nesta quinta-feira, para a apresentação da próxima colecção de alta-costura. O director criativo, Kim Jones, misturou uma linguagem contemporânea repleta de luz com a sensualidade dos vestidos formais.

As modelos desfilaram com convicção pela passerelle montada em mármore, num cenário branco a contrastar com o neoclássico Palais Brongniart, ao som de ópera.

A colecção marcou pela diferença nas silhuetas aparentemente simples e esguias, mas com um elaborado trabalho das técnicas de drapeado, sem bainhas aparentes — de tal maneira que o tecido parecia não ter qualquer peso e flutuava.

Para abrir o desfile, sempre um dos coordenados a destacar, Kim Jones elegeu um vestido nude comprido de saia rodada com assimetria nos ombros, cobrindo apenas um deles. À volta da cintura, atado de forma imaculada.

Dominaram, ainda, os coordenados monocromáticos, entre os pastéis e o preto, conjugados com saltos pesados ou curvados, a imitar as botas de estilo cowboy. Nas mãos, carteiras delicadas seguradas junto ao peito.

Foto SARAH MEYSSONNIER/reuters

Para adicionar textura nas silhuetas minimalistas, os casacos e as calças foram adornados com grandes cristais, enquanto as peças em pêlo — uma das assinaturas da marca — foram usadas com os ombros descaídos, evocando leveza.

Na primeira fila do desfile, como já vem sendo costume, não faltaram estrelas internacionais, como as cantoras Cardi B, Camila Cabello e Shakira, ou ainda a actriz Naomi Watts.

Foto Camila Cabello e Shakira SARAH MEYSSONNIER/Reuters

Por fim, Kim Jones agradeceu os aplausos de mão dada com Delfina Delettrez Fendi, directora artista de joalharia e descendente da família Fendi, que fundou a casa de Roma em 1925. O criador britânico é ainda director criativo de moda masculina na Dior, que pertence, tal como a Fendi, ao conglomerado de luxo LVMH.

A semana de alta-costura em Paris encerrou nesta quinta-feira. A moda volta à cidade das luzes em Setembro para apresentar as colecções de pronto-a-vestir feminino.