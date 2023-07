Teixeira dos Santos: "Portugal não se pode iludir com a chamada folga orçamental"

Fernando Teixeira dos Santos, antigo ministro das Finanças de José Sócrates e ex-presidente da Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, avisa que, neste momento, "um país com a dívida de Portugal não se pode iludir com a chamada folga orçamental". Em entrevista ao programa Hora da Verdade do PÚBLICO-Renascença, defende, porém, que o próximo Orçamento do Estado deve dar prioridade ao alívio do IRS.

