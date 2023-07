Prigozhin não está na Bielorrússia, diz Lukashenko

Paradeiro do líder do grupo Wagner volta a ser incerto, tal como o cumprimento do acordo que pôs fim à rebelião contra o Kremlin.

A incerteza volta a pairar sobre o paradeiro do líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin (Ievgueni Prigojin, segundo a transliteração portuguesa). O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, garantiu esta quinta-feira que o chefe da organização paramilitar não está no país e poderá estar na Rússia. O Kremlin diz não estar a monitorizar os seus movimentos.

Depois de ter anunciado na semana passada que Prigozhin iria ser recebido na Bielorrússia, ao abrigo de um alegado acordo entre a liderança do grupo Wagner e o Kremlin, que pôs fim à curta rebelião no final do mês passado, Lukashenko veio agora sugerir que o chefe militar não está no país.

“Quanto a Prigozhin, ele está em São Petersburgo, não está no território da Bielorrússia”, afirmou Lukashenko durante uma conferência de imprensa em Minsk. “Onde está Prigozhin esta manhã? Talvez tenha ido até Moscovo”, ironizou.

O Presidente bielorrusso também não garantiu que os membros da Wagner tenham sido transferidos para o país, como era previsto, dizendo que, tanto quanto sabe, permanecem nas suas bases, provavelmente no Leste da Ucrânia e na região de Krasnodar. “Neste momento, a questão da sua colocação ainda não foi resolvida”, afirmou Lukashenko.

Segundo o acordo mediado pelo chefe de Estado bielorrusso, Prigozhin e os elementos do grupo mercenário seriam transferidos para a Bielorrússia, onde poderiam prosseguir as suas actividades armadas, em coordenação com o Exército local. Este entendimento foi interpretado como uma forma de pôr fim à rebelião de 24 de Junho, em que milhares de combatentes da Wagner, liderados por Prigozhin, rumaram até perto de Moscovo como forma de pressionar o Kremlin para fazer mudanças no Ministério da Defesa e na chefia das Forças Armadas.

A marcha foi travada a tempo de evitar um confronto directo entre as forças de segurança russas e o contingente da Wagner. Para isso, foi firmado um acordo em que era concedida uma amnistia aos mercenários rebeldes que teriam três possibilidades: deslocar-se para a Bielorrússia, assinar contrato com o Ministério da Defesa russo, ou abandonar a vida militar.

Mas desde esse dia, quando iniciou a marcha a partir da cidade de Rostov-no-Don, no Sudoeste da Rússia, que Prigozhin não foi mais visto em público. Segundo a BBC, o seu jacto privado foi detectado a deslocar-se para Minsk alguns dias depois do motim, mas, entretanto, a aeronave fez vários trajectos entre São Petersburgo e Moscovo, embora não se saiba se o chefe do grupo mercenário estaria a bordo.

Minsk quer mediar

O Governo russo tem mantido distância acerca dos desenvolvimentos em torno do futuro do grupo Wagner e do seu líder. O Presidente russo, Vladimir Putin, acusou os comandantes da organização de traição e de terem manietado os homens às suas ordens para se rebelarem contra Moscovo.

Nos canais televisivos controlados pelo Kremlin, a narrativa dominante tem sido a de desacreditar Prigozhin. Ainda esta semana, o canal Rossiya-1 mostrou imagens de buscas dos serviços secretos internos a uma residência que alegadamente pertencia a Prigozhin, em que foram encontradas armas, lingotes de ouro, artigos de luxo e uma inusitada colecção de cabeleiras postiças.

Esta quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, escusou-se a comentar pormenores sobre a transferência de membros da Wagner para a Bielorrússia e disse que as autoridades russas não estão a acompanhar as movimentações de Prigozhin.

Na mesma conferência de imprensa desta manhã em que disse não saber do paradeiro do chefe da Wagner, Lukashenko também se mostrou disponível para mediar negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, apontando até o Outono como um horizonte em que podem arrancar.

É muito improvável que as autoridades ucranianas aceitem tomar parte em conversações que contem com a mediação do regime bielorrusso, visto como o principal aliado da Rússia no conflito, tanto a nível diplomático como operacional.

Lukashenko também deixou alguns avisos dirigidos aos países ocidentais, embora começando por garantir que não pretende atacar ninguém com armas nucleares – a Rússia transferiu armamento nuclear para o país vizinho, que faz fronteira com vários membros da NATO. “Se vocês cometerem alguma agressão, a resposta será instantânea”, afirmou o Presidente bielorrusso, sublinhando que “os alvos foram definidos”.