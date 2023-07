Valentino leva alta-costura ao Chateau de Chantilly

A casa de moda italiana Valentino foi ao Chateau de Chantilly, a norte de Paris, para o seu desfile de alta-costura de Outono/Inverno, onde o designer Pierpaolo Piccioli apresentou uma linha romântica de estilo actualizado numa moderna passadeira vermelha.

O desfile começou com a modelo Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford, com uma camisa branca, desabotoada até ao meio da cintura, e usada com calças de ganga largas. Para completar o look, brincos enormes em forma de candelabro de cristal e sapatilhas metálicas de bico fino adornadas com laços.

Foto Kaia Gerber abriu o desfile da maison Valentino Reuters

As modelos desceram lentamente uma vasta escadaria de pedra e contornaram uma fonte no jardim do castelo, ao som da voz melancólica da cantora de art-pop Anohni.

Vestiam vestidos que emolduravam o corpo com decotes em V e recortes nas ancas, enquanto as saias eram abertas até às coxas. Para os homens, havia fatos largos e um sobretudo dourado.

Segundo a marca, a escolha do local teve como objectivo aproveitar um antigo símbolo de exclusividade e dar-lhe um novo significado como um "fórum de igualdade e abertura".

No momento final do desfile, Piccioli saiu com a sua equipa, todos com batas de laboratório do ateliê e de mãos dadas.

Foto Pierpaolo Piccioli e a sua equipa no final do espectáculo Reuters

Os desfiles de alta-costura de Paris desta semana, com as marcas Giorgio Armani Prive, Balenciaga, propriedade da Kering, Dior, propriedade da LVMH, bem como a casa de moda americana Thom Browne, terminam nesta quinta-feira.