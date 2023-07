Stephane Rolland e Thom Browne apresentaram as colecções na Ópera de Paris

O designer francês brincou com a simetria, com vestidos de um ombro só e saias com rachas de um lado. Já o norte-americano marcou a sua estreia no calendário parisiense apostando nos volumes.

Stephane Rolland foi à Ópera de Paris, na terça-feira, para o seu desfile de Outono/Inverno de alta-costura numa homenagem a Maria Callas, oferecendo um alinhamento dramático de vestidos de baile volumosos.

As modelos subiram a grande escadaria de mármore do edifício com vestidos que se arrastavam pelo chão, enquanto o público assistia da varanda acima, enquanto a voz de Callas ecoava durante todo o desfile.

Foto Stephane Rolland no final do desfile Reuters

O designer francês brincou com a simetria, com vestidos de um ombro só e saias com rachas de um lado. Longas caudas foram compensadas por costas nuas, e um vestido foi cortado ao meio para revelar a barriga da modelo.

Colares de punho, brincos esculturais e ornamentos metálicos para o corpo foram proeminentes, incluindo uma peça dourada, semelhante a um coral, com tentáculos que se estendiam para fora de um colarinho virado para cima.

O designer é conhecido pelos seus desenhos extravagantes, incluindo um vestido usado por Celine Dion para uma actuação nos prémios Billboard Music de 2017, em Las Vegas.

O dramatismo de Thom Browne

A semana de alta-costura de Paris entrou em pleno andamento na terça-feira com um desfile da Chanel, após o pontapé de saída de segunda-feira com Schiaparelli e Dior, propriedade da LVMH, bem como a casa de moda americana Thom Browne.

O designer norte-americano marcou a sua estreia no calendário da alta-costura de Paris, na segunda-feira, com uma exibição dramática de moda volumosa na famosa Ópera de Paris.

Foto Thom Browne no final do desfile no palco da Ópera de Paris Reuters

Tom Browne atraiu o seu público através da porta das traseiras do monumento barroco, subindo lances de escadas de madeira empoeirados até ao cenário da passerelle — o meio do palco, com o público sentado em ambos os lados.

A cortina levantou-se no início do desfile para revelar um teatro cheio — os assentos de veludo vermelho e os balcões dourados estavam ocupados por filas de recortes de cartão de um homem de fato cinzento e óculos de sol.

Foto O cenário de apresentação da colecção de Thom Browne Reuters

Lentamente, os modelos surgiram, com sapatos de plataforma altos, passando por um bando de pombos cobertos de tecido e parando debaixo de um enorme sino cinzento, também coberto de tecido, pendurado por cima do cenário.

Alguns usavam chapéus com a forma de pássaros, enquanto outros tinham ligaduras à volta da cabeça, usadas com elaboradas perucas cinzentas.

Browne alargou os volumes dos vestidos, dando-lhes mangas em forma de balão, e combinou conjuntos de tweed e saias plissadas com casacos compridos bordados com pombos ou motivos marítimos como estrelas-do-mar.

Browne, que é presidente do Conselho de Designers de Moda da América, é mais conhecido pelo seu característico fato cinzento, mas também construiu uma reputação de exibicionista. Por exemplo, no Outono passado encerrou um desfile temático da Cinderela com Mj Rodriguez a dançar num Cadillac cor-de-rosa feito de tule.

As apresentações decorrem até 6 de Julho, com os próximos desfiles da Valentino, da Balenciaga, propriedade da Kering, e da marca italiana Fendi.