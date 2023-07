Quinta na TV: Noite em Fuga de divas e bruxas

CINEMA

Delicioso

TVCine Top, 16h45

França, 1798, com a Revolução Francesa prestes a acontecer. Pierre Manceron é cozinheiro no castelo do duque de Chamfort. Um dia, depois de uma grande humilhação em frente aos convidados, é despedido. De regresso à sua aldeia, conhece Louise, uma mulher que se oferece para ser sua aprendiz. Ao lado dela, o desiludido Pierre reacende a sua paixão pela culinária e toma uma decisão inesperada: criar um restaurante. É assim que surge o primeiro restaurante gastronómico, que depressa se transforma num êxito. Mas com o sucesso, chegam os inevitáveis problemas. Uma comédia dramática realizada e escrita por Éric Besnard, com actuações de Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume de Tonquédec e Christian Bouillette.

Noite em Fuga

AXN, 23h54

Há mais de 30 anos que Jimmy Conlon vive à margem da lei. Hoje, assombrado pelos erros passados, entrega-se ao álcool enquanto evita o confronto com o detective que sempre o quis ver atrás das grades. Quando Mike, o filho que abandonou em criança, se torna o alvo a abater pela organização para a qual trabalha, Conlon vê-se obrigado a tomar a mais difícil das decisões: escolher entre a família de assassinos a quem sempre prestou lealdade ou o seu próprio sangue. Sem ninguém em quem confiar, ele tem apenas aquela noite para um ajuste de contas com quem quer assassinar o seu filho. Com assinatura de Jaume Collet-Serra, um filme de acção que juntou, pela terceira vez consecutiva, o realizador e o actor Liam Neeson (depois de Sem Identidade, Non-Stop).

Época das Bruxas

Cinemundo, 22h30

Depois de anos de cruzada na Terra Santa, os cavaleiros Behmen (Nicolas Cage) e Felson (Ron Perlman) regressam a Inglaterra, onde descobrem um país assolado pela Peste Negra. Acusados de deserção, só uma missão os pode livrar do cárcere: escoltar uma jovem acusada de bruxaria que todos acreditam ser a responsável pela epidemia. O destino é um mosteiro isolado nas montanhas, onde ela será julgada pelos monges e purificada num ritual religioso. Um filme para entreter que junta dois dos actores americanos mais carismáticos.

DOCUMENTÁRIOS

Divas

RTP2, 22h58

Este documentário em estreia oferece um olhar sobre uma época específica na cultura árabe, as décadas de 1920 a 1970, quando as mulheres conseguiram lugares de proeminência em múltiplas e abrangentes áreas culturais: música, cinema, literatura, rádio, imprensa. Estes são os seus retratos — de Bagdade a Casablanca — enquanto símbolos e inspiração para as gerações contemporâneas.

Corridas Ilegais: Memphis

Discovery, 22h54

Regresso de novos episódios da terceira temporada desta série que se debruça sobre o mundo das corridas ilegais de carros modificados em Memphis, onde o respeito equivale à proficiência ao volante. Neste fornada, vemos JJ a organizar uma competição e várias apostas paralelas serão desenvolvidas. Como sempre, o dinheiro está como prémio máximo da exibição da proeza do veículo.

MÚSICA

NOS Alive

RTP2, 18h

RTP1, 22h53

A RTP acompanha a edição deste ano do evento musical que chega hoje ao Passeio Marítimo de Algés, com a presença de comentadores e convidados. Nos dois primeiros dias (quinta e sexta-feira), e no sábado a partir das 20h, a RTP2 estará em directo com Bruno Martins, Marta Rocha e Daniel Belo da Antena 3, contando também com Filomena Cautela e a presença de Joana Espadinha e Alex D´Alva, bem como entrevistas, reportagens e concertos. À noite, a emissão segue na RTP1, mostrando os melhores momentos e concertos do dia, com os comentários de Luís Oliveira, Henrique Amaro e Nuno Galopim e com os convidados Carlão e Jay (Da Weasel), Quim Albergaria, TATANKA e MARO. Para acompanhar todos os momentos, visite o rtp.pt/nosalive.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Num momento em que cidadãos do mundo escolhem Portugal como a sua nova casa, este programa debate o peso que isso terá na área da saúde e o que será necessário fazer para tornar o sistema mais equitativo. Um trabalho da jornalista Marta Jorge com imagem de Rui Rodrigues e edição de Luís Vilar e Paulo Nunes.