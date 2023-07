O Livro de Pantagruel, um musical antropofágico no São Luiz

Opereta sobre canibalismo? Music-hall monstruoso? A nova criação de Ricardo Neves-Neves é de difícil classificação: algures entre os contos infantis e Quentin Tarantino, no reino do humor negro.

Um espectáculo híbrido, em que horror, amor e humor se tocam, sobe esta quinta-feira ao palco do São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, onde ficará a aterrorizar espectadores até 16 de Julho. Depois, nos dias 22 e 23, vai para Loulé, onde promete assustar o público do Cineteatro Louletano. Os fios condutores são a culinária, o canibalismo e a música: para além de um elenco variado de actores e cantores, a peça inclui 34 instrumentistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa. No São Luiz, com Pedro Neves segurando a batuta. Em Loulé, com Rui Pinheiro na direcção.