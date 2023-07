Primeiro Festival de Avignon com direcção de Tiago Rodrigues tem início esta quarta-feira

Os espectáculos G.R.O.O.V.E., de Bintou Dembélé, e Welfare, baseado no filme de Frederick Wiseman, encenado por Julie Deliquet, constam do primeiro dia da 77.ª edição do Festival de Avignon, o primeiro com direcção artística de Tiago Rodrigues.

O espectáculo de dança de Bintou Dembélé subirá ao palco da Opéra Grand Avignon enquanto a peça de teatro encenada por Julie Deliquet, que é adaptada de um documentário de Frederick Wiseman, será representada no Cour d'Honneur do Palais des Papes.

Desta quarta-feira e até 25 de Julho, mais de 250 representações constam da programação da 77.ª edição do Festival de Avignon, a decorrer nesta cidade francesa.

Nesta edição do Festival, o primeiro texto e encenação de Tiago Rodrigues a representar é Dans la Mesure de l'Imposssible (Na Medida do Impossível), no dia 13, na Opéra Grand Avignon.

O espectáculo toma por referência entrevistas a cerca de 30 colaboradores do Comité Internacional da Cruz Vermelha e dos Médicos sem Fronteiras sobre a vida em campos de refugiados e escolhas de vida e de morte que se impõem. Este espectáculo terá mais três representações nos três dias consecutivos.

A interpretar estarão Beatriz Brás, Isabelle Caillat, Baptiste Coustenoble, Adama Diop e o músico Gabriel Ferrandini, que assina as composições. Com tradução de Thomas Resendes, o espectáculo tem cenografia de Laurent Junod, Wendy Tukuoka e Laura Fleury.

Quarenta e quatro espectáculos de sala preenchem a programação do certame, que integra ainda actividades paralelas como exposições de artes visuais, leituras, projecções de filmes, criações radiofónicas, bem como o espaço de convívio Café des Idées e Mahabharata, o bar de artistas do festival, aberto a todos os públicos.

Na contagem decrescente para o início do festival, Tiago Rodrigues tem vindo a destacar alguns dos espectáculos nas redes sociais, como os de abertura, e também A Noiva e o Boa Noite Cinderela, da brasileira Carolina Bianchi, Exit Above, a nova criação da coreógrafa belga Anne Teresa De Keersmaeker, Inventions, dos espanhóis Mal Pelo, de Pep Reims e Maria Muñoz, o texto All of it, do britânico Alistair McDowall, na interpretação de Kate O'Flynn, e as duas criações do também britânico Tim Crouch, An Oak Tree e Truth's a Dog Must to Kennel (Na verdade, um Cão Tem de ir para o Canil, em tradução livre), "uma viagem delirante" em volta do Rei Lear, de Shakespeare.

Na 77.ª edição do Festival de Avignon, a língua inglesa é a convidada para "construir pontes onde outros gostariam de impor muros", lê-se na programação do certame. "Não nos contentamos com um mundo dividido por fronteiras", sublinha o texto.

Em entrevista à agência Lusa, em Abril, quando a programação do festival foi divulgada, Tiago Rodrigues disse que a presença do teatro e da dança lusófonos terão "espaço forte" no futuro, pela sua "enorme qualidade".

"Talvez, neste primeiro ano, o facto de eu ser português tenha influenciado pela negativa a presença da criação portuguesa ou de língua portuguesa por uma espécie de pudor, muito português, mas que não será levado ao exagero, porque não é o facto de eu ter nacionalidade portuguesa que deve prejudicar a criação portuguesa", disse então.

By Heart, uma criação datada de 2013 de Tiago Rodrigues, é o espectáculo que encerra esta edição do festival. A obra foi inspirada na história de uma das avós do encenador e dramaturgo, que procurou um último livro para aprender de cor, quando ficou cega. By Heart, no Cour d'Honneur do Palais des Papes, encontra-se esgotado há muito, segundo a programação do certame.

Actor, encenador e dramaturgo, Tiago Rodrigues foi fundador, com Magda Bizarro, da estrutura de produção Mundo Perfeito e, em 2014, assumiu a direcção artística do Teatro Nacional D. Maria II.

Em Julho de 2021 foi nomeado director artístico do Festival de Avignon, cargo que ocupa desde Setembro do ano passado, sendo o primeiro não francês a dirigir este festival.

A programação está disponível em https://festival-avignon.com/.