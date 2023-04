O primeiro Festival de Avignon de Tiago Rodrigues abre com hip-hop e fecha com… Tiago Rodrigues

O grande acontecimento teatral do Verão europeu começa na rua com G.R.O.O.V.E., de Bintou Dembelé. Seguem-se 43 espectáculos, entre os quais um solo do próprio director artístico.

Depois de há dois anos ter aberto o Festival de Avignon com um espectáculo de Tchékhov, O Cerejal, que viria a ser o corolário da sua nomeação como sucessor de Olivier Py, Tiago Rodrigues prepara-se para fechar a sua primeira edição enquanto director artístico com um espectáculo-solo que o deixará sozinho no palco da Cour d’Honneur diante de milhares de pessoas. Mas até se concluir, a 25 de Julho, com By Heart, o premiado blockbuster do dramaturgo e encenador português, a 77.ª edição do grande acontecimento teatral do Verão europeu fará desfilar 43 criações (33 das quais em estreia absoluta) unidas por um subtil fio condutor: a “hipersensibilidade dos artistas à vulnerabilidade humana”, como apontou esta tarde o director artístico numa conferência de imprensa transmitida em directo na página de Facebook do festival.