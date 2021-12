Tiago Rodrigues: coroação em Avignon

O ano já teria sido glorioso para Tiago Rodrigues, se apenas lhe tivesse trazido aquilo que estava escrito desde o final de Março – o privilégio de abrir, com o espectáculo que congeminara secretamente com Isabelle Huppert, um dos mais importantes festivais de teatro do mundo. Mas para este encenador e dramaturgo português, já muito habituado aos louvores da imprensa francesa e às atenções internacionais, 2021 não se ficou por aí.