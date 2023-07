O Nos Alive de sempre, com Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys ou Sam Smith

O ano passado foi o do regresso, depois duas edições canceladas pela pandemia. E foi, de certa forma, o melhor regresso possível: como se não se tivesse vivido um hiato de dois anos, encontrámos tudo exactamente tal como nos habituáramos no Passeio Marítimo de Algés, casa do Nos Alive desde a sua estreia, em 2007. Este ano, excepção feita ao facto de o festival regressar ao seu formato clássico de três dias, depois dos quatro de 2022, não se espera que seja diferente. Desta quinta-feira e até sábado, a história continuará com Red Hot Chili Peppers, Black Keys, Lizzo, Arctic Monkeys, Sam Smith, Angel Olsen, Idles ou Queens of The Stone Age.

