A Fuga do Capitão Volkonogov: um thriller político

Um filme ao mesmo tempo muito russo e muito internacional, muito histórico e muito de hoje, sobre um homem em fuga porque sabe a verdade sobre as purgas do regime estalinista.

Natasha Merkulova e Alexei Chupov não podiam prever, quando A Fuga do Capitão Volkonogov se estreou no festival de Veneza de 2021, que o seu filme iria ser apanhado na geopolítica internacional. O seu quase-thriller (ficcionado) sobre as purgas estalinistas dos anos 1930 ganhou de repente outros, e sombrios, tons com a invasão russa da Ucrânia — mesmo que a sua história de um homem que procura escapar à perseguição estatal enquanto revela a verdade sobre o regime que até aí servira fielmente já remetesse para a vida sob Vladimir Putin.