No Twitter, só utilizadores verificados vão poder aceder ao TweetDeck

Em breve, os utilizadores do Twitter vão ter de ter contas verificadas para poderem utilizar o TweetDeck, confirmou a empresa esta segunda-feira, num tweet. A mudança deverá entrar em vigor num período de 30 dias.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.



Some notes on getting started and the future of the product… — Twitter Support (@TwitterSupport) July 3, 2023

O Twitter fez o anúncio no momento em que apresentava uma versão melhorada do TweetDeck, com novas funcionalidades. No entanto, não ficou claro se o Twitter vai obrigar os utilizadores a pagar por ambas as versões do TweetDeck, ou só pela mais recente.

O novo custo associado ao TweetDeck — anteriormente disponibilizado de forma gratuita e utilizado maioritariamente por empresas e organizações noticiosas para monitorizar conteúdos — pode servir para aumentar as receitas do Twitter, que tem tido dificuldades em manter os ganhos com publicidade, desde que Elon Musk assumiu o controlo da empresa.

As alterações no TweetDeck surgem meros dias depois de Musk anunciar que todos os utilizadores — verificados ou não — passariam a ter um número limitado de publicações que podem ler por dia para "dar resposta aos níveis extremos de data scraping (recolha automatizada de grandes quantidades de dados) e à manipulação do sistema."

Para ter uma conta verificada, cada pessoa tem de pagar 7,34 euros por mês. Organizações têm de pagar 917,75 euros.