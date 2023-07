Agentes da PSP e militares da GNR sem acesso às baixas automáticas de três dias

PSP e GNR informaram que as recentes alterações ao Código do Trabalho não provocaram qualquer alteração à sua regulamentação própria. Por isso, é negada aos profissionais a baixa automática.

As recentes mudanças no Código do Trabalho que permitem o acesso a uma baixa médica durante três dias via SNS24 não estão a ser aplicadas a profissionais da PSP e da GNR. Para os sindicatos destas duas forças de segurança é urgente uma clarificação da situação e alegam não existir nenhuma razão que as impeça de ter acesso à medida.