Imposto sobre os combustíveis sem alterações até 31 de Julho

O Governo decidiu manter inalterado em Julho o “desconto” no imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, mesmo que os preços de referência para o gasóleo e a gasolina já estejam “abaixo” dos valores registados em Outubro de 2021, quando o executivo lançou as primeiras medidas destinadas a conter os custos com os combustíveis ainda antes da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Na prática, as taxas de ISP que o Governo fixou até 31 de Julho serão iguais às taxas que vigoraram nos últimos dois meses de Maio e Junho. Os valores são fixados por portaria e foram dados a conhecer na segunda-feira, com a sua publicação num suplemento ao Diário da República.

No final de Abril, ao publicar uma nova portaria com o ISP para as semanas seguintes, o Governo aumentou os valores das taxas e, na revisão seguinte, no início de Junho, decidiu não voltar a mexer nos valores, fazendo agora o mesmo pela segunda vez.

Isto significa que, até 31 de Julho, à semelhança do que se passa desde 1 de Maio, a taxa do ISP aplicada à gasolina será de 460,36 euros por mil litros (0,46036 euros por cada litro) e a taxa aplicada ao gasóleo será de 323,54 euros (0,32354 euros por litro).

O imposto sobre a gasolina está mais baixo do que no início do ano, mas a tributação sobre o gasóleo é superior à que se verificava no arranque de 2023.

Se há um ano a escalada nos preços que se verificou nos primeiros meses da guerra na Ucrânia obrigou o Governo a pôr um travão e, nesse contexto, o executivo chegou a colocar a taxa aplicada à gasolina nos 316,06 euros por litro e a que incide sobre o gasóleo nos 162,8 euros por litro, agora, os valores fixados já estão noutro patamar, mais alto, porque a trajectória de venda dos combustíveis nos mercados internacionais tem sido de descida.

Perante esse cenário, o Governo diz estar a manter os apoios, ao mesmo tempo que descongela de forma gradual a actualização da taxa de carbono, que foi retomada em Maio.

Olhando para o conjunto destas medidas, o gabinete do ministro das Finanças diz existir em Julho uma “redução da carga fiscal” (redução do ISP e de um valor equivalente ao que existiria com uma redução do IVA) de “25 cêntimos por litro de gasóleo e de 27 cêntimos por litro de gasolina” face ao que existiria se não aplicasse medidas de mitigação do aumento dos preços, mas não especifica a data em relação à qual fez este cálculo (o PÚBLICO solicitou nesta terça-feira um esclarecimento, sem resposta até ao momento).

Na portaria em que fixa os valores do ISP, o Governo explica que, ao fixar as taxas unitárias do ISP, tem vindo a reavaliar “sucessivamente” os valores “desde o início do conflito na Ucrânia” e justifica que é neste contexto que decide manter o desconto temporário. Especificamente no caso das taxas unitárias do imposto, o Governo diz existir nos valores actuais uma “redução de 15,3 cêntimos por litro na gasolina e 13,1 cêntimos por litro no gasóleo” em relação aos valores que estavam em vigor em Janeiro de 2019, fixados em Novembro de 2018 (para estes valores é claro o período de referência do cálculo, muito anterior à escalada dos preços).

Num comunicado divulgado na segunda-feira, o gabinete do ministro das Finanças justifica que as medidas adoptadas pretendem cumprir “objectivos ambientais” e fazer um “alinhamento gradual do peso dos impostos sobre os combustíveis em Portugal com a média” do conjunto dos 19 países da moeda única. E em Portugal, sublinha, o preço de referência do gasóleo e da gasolina já “está actualmente abaixo do preço verificado em Outubro de 2021, quando foram decididas as primeiras medidas de apoio, tendo havido um crescimento no consumo dos combustíveis nos quatro primeiros meses ao ponto de se verificar um “recorde da última década”.

“O consumo de combustíveis rodoviários em Maio, último mês com dados publicados, regista um crescimento de 12% face ao período homólogo (10% considerando a variação do consumo acumulada em 2023). Além disso, a tributação dos combustíveis em Portugal está significativamente abaixo da média ponderada da zona euro: 13% no gasóleo e 9% na gasolina (com base nos dados do Weekly Oil Bulletin produzido pela Comissão Europeia)”, refere o gabinete do ministro na mesma nota.

Segundo dados que podem ser consultados no site da Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE), o preço de referência da gasolina a 4 de Julho era de 1,508 euros por litro e o do gasóleo era de 1,311 euros, quando a 4 de Outubro de 2021 os preços estavam em 1,51 euros e 1,370 euros, respectivamente.