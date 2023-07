Miguel Sousa Tavares é o convidado do Encontro de Leituras de Julho

Na terça-feira, 11 de Julho, o romance Último Olhar estará em discussão no clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo. No Zoom, às 22h em Lisboa (18h em Brasília).

Uma frase de José Tolentino Mendonça, “que os velhos se tenham tornado uma abandonada periferia (…) diz muito da crise interior que mina o nosso tempo”, foi escolhida como epígrafe do romance Último Olhar, de Miguel Sousa Tavares. Esta obra, em que o autor quis fazer “uma reflexão sobre a solidão a que foram deixados os velhos” durante a recente pandemia de covid- 19, como já disse em entrevistas, tem como personagem principal Pablo Segovia Rodríguez.

Quando se inicia o livro, Pablo tem 93 anos, vive no lar de terceira idade Vale Encantado, em Alcalá do rio, em Espanha, e o seu último amigo Manolo Castro, “companheiro das conversas e dos jogos de cartas, dos passeios a pé no jardim do lar” morreu “a dormir, sem sequer avisar, sem se despedir, com uma única palavra por explicação: covid.”

Mas outras personagens se cruzam nesta história: Inez, a médica de Medicina Geral espanhola de 37 anos, casada com o arquitecto Martín, e Paolo, o médico de Cuidados Intensivos italiano que ela conhece num congresso. Este romance, que abrange várias épocas e nos leva até à Guerra Civil espanhola, aos campos de refugiados da guerra em França e ao campo de concentração nazi de Mauthausen, teve como inspiração um facto real acontecido no Sul de Espanha durante a última pandemia.

Último Olhar Autoria: Miguel Sousa Tavares

Editora: Porto Editora

312 págs., 22,20€

“Este livro é uma reflexão sobre como nos relacionamos uns com os outros e como as nossas sociedades, que parecem tão civilizadas e altruístas, podem se render à barbárie e à luta animalesca pela sobrevivência”, lê-se na contracapa da edição brasileira deste livro que Miguel Sousa Tavares escreveu entre Março de 2020 e Maio de 2021, em pleno confinamento da pandemia de covid-19.

O escritor e jornalista português é o convidado do Encontro de Leituras que se realiza na próxima terça-feira, 11 de Julho, às 22h de Lisboa (18h de Brasília), e que acontece, como habitualmente, na plataforma Zoom. A sessão do clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo onde se discutirá Último Olhar é aberta a todos os que queiram participar. O evento pode ser acedido através do ID 820 7497 2849 e da senha de acesso 538972. Aqui fica o link.

Este romance foi lançado em Portugal pela Porto Editora em Setembro de 2021 e no Brasil pela Companhia das Letras em Maio passado. Este ano, a Porto Editora lançou também audiolivro, com narração do apresentador de televisão e radialista de José Mariño.

Miguel Sousa Tavares é actualmente cronista do jornal Expresso, onde mantém o podcast De viva voz. Filho da poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen e do advogado e político Francisco Sousa Tavares, nasceu no Porto em 1952. Estreou-se no romance em 2003, com Equador, que recebeu o prémio literário Grinzane Cavour 2006, vendeu mais de 400.000 exemplares em Portugal, foi editado em 30 países e adaptado a série de televisão. Seguiram-se os romances Rio das flores (2007), No teu deserto (2009) e Madrugada suja (2013) também já adaptado a série de televisão. Mas Sousa Tavares é também autor de livros de viagem, de literatura infantil e juvenil, de reportagens e de crónicas e de memórias.

O Encontro de Leituras junta leitores de língua portuguesa uma vez por mês há mais de dois anos e discute romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário na presença de um escritor ou especialista convidado. Esta sessão vai ser moderada pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e pelo jornalista da Folha de S. Paulo Walter Porto, editor de Livros da Folha de S. Paulo.

Os melhores momentos de cada sessão podem ser ouvidos no podcast Encontro de Leituras.