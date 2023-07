Director da Cinemateca Portuguesa recebe prémio Vittorio Boarini em Itália

José Manuel Costa foi distinguido pela Cinemateca de Bolonha, uma instituição marcante na salvaguarda do património cinematográfico mundial, que foi fundada por Vittorio Boarini.

O director da Cinemateca Portuguesa, José Manuel Costa, foi distinguido com o Prémio Vittorio Boarini, da Fundação Cinemateca de Bolonha, em reconhecimento pelo trabalho em defesa do património do cinema e da sua história, anunciou a Cinemateca Portuguesa esta terça-feira.

O Prémio Vittorio Boarini, criado em homenagem ao fundador e primeiro director da Cinemateca de Bolonha, tem por objectivo distinguir anualmente "personalidades internacionais que se distinguiram na salvaguarda e difusão do património cinematográfico".

Vittorio Boarini (1935-2021), "responsável pela criação daquela que é hoje uma das mais activas e influentes cinematecas europeias", como escreve a Cinemateca Portuguesa em comunicado, foi pioneiro da disciplina do restauro e dos estudos de cinema, tendo igualmente dirigido a Fundação Fellini, e deu origem ao "maior festival mundial dedicado à divulgação da história do cinema", Il Cinema Ritrovato, que completou a 37.ª edição no domingo passado.

José Manuel Costa está ligado à Cinemateca Portuguesa desde 1975, quando entrou para o Serviço de Programação e Divulgação. Desde então fez parte de diferentes equipas directivas da instituição e foi o responsável pelo projecto e instalação do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento (ANIM).

A nível internacional, foi presidente executivo da Associação das Cinematecas Europeias e do Projecto Lumière, para a história do cinema, criado na década de 1990 no âmbito do programa europeu Media.

Investigador, membro fundador da Associação pelo Documentário, é também professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Este ano, além de José Manuel Costa, foi também distinguido o realizador Mohamed Challouf, fundador da Associação Ciné-Sud Patrimoine e "grande activista da salvaguarda e difusão do património cinematográfico na Tunísia e de outros países do Magrebe", escreve a Cinemateca Portuguesa.

O prémio foi entregue no passado fim-de-semana, em Bolonha, na véspera do encerramento do festival Il Cinema Ritrovato. O prémio consiste numa estatueta concebida pelo cenógrafo Giancarlo Basili e pelo escultor Andrea Leanza.