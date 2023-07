Cinema na Vinha volta ao Palacete Silva Monteiro e às quintas do Vinhos Verdes

As sessões de cinema ao ar livre decorrem entre Julho e Setembro, na Casa do Vinho Verde no Porto e em nove quintas da região. Com provas de vinho a acompanhar.

O "Cinema na Vinha" regressa a 6 de Julho ao Palacete Silva Monteiro, no Porto, e a nova quintas da região dos Vinhos Verdes. Até Setembro, serão exibidas duas dezenas de filmes numa iniciativa que alia o conceito de cinema ao ar livre às provas de vinhos e a outras actividades, diferentes em cada cenário. O ciclo é promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) e conta com a curadoria de Paulo Cunha e de Tiago Fernandes.

Este ano, o tema é “O Terroir” e as películas escolhidas centram-se, também elas, "num território particular, com traços distintivos e que reproduz imagens e sons singulares que servem como matéria-prima para obras únicas", explica a CVRVV em comunicado.

"Partindo de uma viagem que começa no Japão e que termina no Brasil, a programação do ciclo de cinema aborda várias latitudes e culturas sui generis, que merecem ser observadas e escutadas com a maior atenção e devidamente acompanhadas por um copo de Vinho Verde", detalha aquela entidade.

O formato do ciclo, que já soma algumas edições, é "descontraído" e tanto no palacete que é sede da CVRVV, como nas quintas aderentes, a ideia é usufruir dos jardins, no caso da Casa (situada na rua da Restauração, e com vista singular para o rio Douro), e da vinha, da natureza, no fundo. No Palacete Silva Monteiro, haverá vinhos da região em prova e "sorvetes criados a partir de castas icónicas" dos Vinhos Verdes (Alvarinho, Vinhão, Loureiro e Avesso), pelo chef António Vieira, assim como outras criações em harmonização enogastronómica.

"Nas quintas, a hospitalidade dos produtores e a crescente oferta de enoturismo que se vai afirmando por toda a região garantem programas exclusivos em diferentes locais, celebrando sempre o Vinho Verde”, destaca a presidente da CVRVV, Dora Simões, citada na nota de imprensa enviada às redacções.

Os bilhetes para o "Cinema na Vinha" têm valores diferentes conforme o local e estão disponíveis no site da região e nas quintas que recebem a iniciativa. No Palacete Silva Monteiro, as sessões, de inscrição obrigatória, custam 10 euros, têm início pelas 21h30 e são limitadas a um máximo de 50 pessoas. As portas abrem logo às 20h15, para quem quiser fazer uma visita guiada ao icónico edifício do Porto oitocentista, que está incluída no valor do bilhete. Nas quintas, há diferentes horários e preços (ler caixa).