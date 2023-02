“A casa mais bonita do Porto”: Palacete Silva Monteiro abre a visitas aos sábados

O Palacete Silva Monteiro, do séc. XIX, também Casa do Vinho Verde, terá visitas guiadas e provas de vinho verde pela tarde fora aos sábados a partir de Março.

Será esta a "casa mais bonita do Porto"? É pelo menos isso que muitos pensam - e escreveram - e, pela parte que cabe àquela que é hoje em dia a Casa do Vinho Verde, é assim que se anuncia o Palacete Silva Monteiro, monumento do séx. XIX na rua da Restauração.

Agora, aos sábados, a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, que aqui tem a sua sede desde 1944, propõe "um regresso à época oitocentista" com visitas guiadas e um fresco final: provas de vinho verde, "com duas referências de produtores da região, que vão percorrendo os vários perfis de vinhos da Denominação de Origem", esclarece a comissão em comunicado.

"A Casa mais bonita do Porto", refere-se na nota,"afirma-se em três pisos que são dados a conhecer ao longo de uma hora de visita guiada" por um especialista, indicado pela equipa do Curso de Restauro da Universidade Católica do Porto – a Escola de Artes da Universidade Católica foi parceira no projecto de restauro do edifício, iniciado em 2019. O guia irá "explicar os pormenores arquitectónicos e decorativos que servem de referência à história do Porto oitocentista".

As visitas (das 14h30 às 18h30) têm um limite máximo de 15 participantes e decorrem de hora a hora, estando sujeitas a inscrição prévia no site do Vinho Verde (5€).

O palacete, refeito por vontade (e dinheiro) de Silva Monteiro, eminente empresário e político portuense , inclui, entre muitos outros destaques e pormenores, como já se escreveu no PÚBLICO, uma das mais belas clarabóias da cidade e imagens representativas das diversas cidades onde viveu: Rio de Janeiro, Porto e Lisboa. O edifício, sublinhava-se, conta "também muito da história da cidade da segunda metade do século XIX, um período em que o Porto floresceu, se modernizou, abriu ao exterior e procurou alinhar-se com as grandes capitais europeias".