Universidades e politécnicos contabilizam mais de 60 milhões de euros de propinas por pagar

Tendência de aumento das dívidas dos estudantes que se começou a sentir nos anos da pandemia continua a afectar o ensino superior, à boleia do aumento do custo de vida.

Os estudantes do ensino superior devem mais de 60 milhões de euros às instituições onde estão ou estiveram inscritos nos últimos anos. Este é um valor acumulado, com dívidas que em alguns casos remontam há oito anos, mas a situação tem-se agravado na sequência da pandemia de covid-19, à qual se juntam agora os efeitos do aumento do custo de vida. São cerca de 52 mil estudantes com prestações atrasadas, dos quais quase 6000 já têm os seus processos entregues à Autoridade Tributária para cobrança coerciva.