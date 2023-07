Socialistas satisfeitos com excedente orçamental, mas não a todo o custo

Com o Governo a bater recordes no excedente orçamental, o que deve agora fazer com esse dinheiro? Socialistas dividem-se entre o conservadorismo do cofre cheio e o risco de abrir os cordões à bolsa.

Depois da euforia com o excedente orçamental no primeiro trimestre, os números de Maio vieram mostrar uma tendência para a descida do desempenho das contas públicas, no entanto, mantém-se a percepção de que o Governo poderá fazer um brilharete no final do ano. É certo que o aumento intercalar nas pensões cortará uma fatia significativa nesse bolo, mas a receita continua a subir graças à inflação e ao mercado de trabalho, além do expectável empurrão do turismo no Verão.