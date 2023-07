Geraldo Alckmin: “O Brasil não tem briga com ninguém”

Haverá poucos políticos no Brasil com mais experiência do que Geraldo Alckmin, fundador de um dos maiores partidos do país, deputado constitucional, deputado federal durante quase uma década, governador de São Paulo durante boa parte do século XXI e candidato às presidenciais em 2018. Há seis meses assumiu aquela que é provavelmente a missão mais desafiante da sua carreira, como vice-presidente de um Governo que considera ser de unidade, ao lado de Lula da Silva, antigo adversário e hoje aliado. Em Portugal esta semana, fez a primeira viagem internacional desde que é a segunda figura do Estado. Acumula a vice-presidência com a pasta da Indústria, Desenvolvimento, Comércio e Serviços e está empenhado em apresentar o Brasil como “a bola da vez”, ou seja, o país do momento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt