Ex-governador de São Paulo e antigo rival vai ser o candidato a vice de Lula da Silva

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) indicou esta sexta-feira formalmente o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para compor a “chapa” do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a vice-presidente do Brasil nas eleições de 2 de Outubro. O anúncio foi feito pelos líderes do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Socialista Brasileiro numa reunião, em São Paulo, na qual também participaram Lula e Alckmin.