P24. Putin fragilizado é mais perigoso? Ameaça nuclear preocupa líderes europeus

Depois da rebelião do grupo Wagner na Rússia, e com Putin numa situação fragilizada, os líderes europeus estão agora ainda mais preocupados. "A percepção que há em Bruxelas, tanto do lado da União Europeia como do lado da NATO, é do que entramos numa nova fase, em que é mais difícil ainda avaliar quais podem ser as consequências do que está a acontecer", explica a jornalista Rita Siza.

Esta quinta-feira, os líderes dos Estados Membros da UE estiveram reunidos, em Bruxelas, num Conselho Europeu que contou também com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

O que fica destas reuniões? Neste episódio conversamos com a Rita Siza, correspondente do Público em Bruxelas.

